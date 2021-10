“Anima e colpa” di Rituàl ha anche un videoclip

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile ovunque il video per Anima e Colpa, singolo di debutto di Rituàl, pubblicato a inizio settembre. Finalmente svelato il progetto solista della cantautrice e musicista Giada Tripepi, che si impone nella scena alternativa italiana dopo un periodo negli Stati Uniti. Quello di Rituàl è un progetto viscerale, emotivo, stratificato di influenze musicali in cui ambientazioni a tratti oscure si amalgamano a vaghi richiami al cantautorato italiano femminile.

Anima e colpa è un canto di liberazione. Rappresenta il superamento di un lutto in senso lato inteso quindi come separazione e perdita.

Rituàl è il primo progetto musicale in italiano della cantautrice cosentina Giada Tripepi. Dopo un'intensa attività live negli Stati Uniti che l'ha vista calcare i palchi di numerosi festival e locali americani, si trasferisce nuovamente in Italia. Qui viene notata da Grazia Di Michele che la inserisce nel gruppo-progetto "La Nuova Canzone D'Autrice" a supporto delle cantautrici emergenti. In seguito rientra fra i finalisti del contest Supernova indetto da Colorfest ed è selezionata fra i musicisti che suonano in apertura del concerto di Iosonouncane in occasione della XXV edizione del Meeting del Mare.