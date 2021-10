Teresa Capezzuto pubblica un nuovo libro

“La banda delle scope” di Teresa Capezzuto in libreria: un volume per bambine e bambini dai tre anni in su scritto dall’autrice bergamasca

Il nuovo libro per bambine e bambini dai tre anni in su scritto dall’autrice bergamasca strappa un grande sorriso. L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma i testi dell’allegra fiaba moderna “La banda delle scope” (Edizioni il Ciliegio, 2021) accompagnata dalle immagini briose create dall’illustratrice Albertina Neri. Un libro pensato per bambine e bambini dai tre anni in su, per coinvolgerli in una missione molto speciale, strappando un grande sorriso. Un albo che può piacere ai più grandi in cerca di spensieratezza e ironia.

“La banda delle scope è una storia dove s’incontrano sorpresa e incanto, divertimento e arguzia, con protagoniste sette scope sorelle osservate nelle loro variegate azioni dallo sguardo attento dell’uccellino Cip, invitando i lettori a sorridere ancora e ancora come i bambini sanno fare – racconta la scrittrice Teresa Capezzuto – L’albo si sofferma con leggerezza sull’importanza di prendersi cura delle persone e degli spazi dove si vive, allargando la prospettiva dall’iniziale dimensione familiare della casa-castello a quella collettiva degli abitanti del paese, diventando un racconto per tutti”.

Spolverina, Ramazzella, Lucidina, Splendida, Spazzolina, Rotolina e Giravolta sono sette scope sorelle, buffe e divertenti. Tutti i giorni si prendono cura della strana casa dove abitano e del paese di Saggina. Ogni scopa sarà compagna di pulizia e igiene, in modo allegro e creativo. I bambini possono riconoscersi nei ben definiti caratteri delle simpatiche scopette, con passioni e personalità molto differenti, agevolati dai brevi dialoghi brillanti e dalle illustrazioni in chiave quasi caricaturale.

In dialogo con la storia, pensata e scritta dall’autrice Teresa Capezzuto, si pongono le illustrazioni di Albertina Neri, che nasconde nelle immagini, con un effetto misto manuale e digitale, indizi visivi in un gioco di rimandi a una famosa fiaba, come in una caccia al tesoro. Di chi sarà la scarpetta di cristallo? Chi sono gli altri abitanti del castello? Edizioni il Ciliegio, a richiesta, fornisce la scheda didattica del libro.

Dopo le sillogi poetiche Autentica (2018) e Particolare (2019) per Genesi Editrice, dopo il racconto interattivo per ragazzi della scuola primaria Gol alle porte del Sahara e l’albo illustrato La giornata è più bella, pubblicati nel 2020 con Edizioni il Ciliegio, Teresa Capezzuto sceglie ancora la letteratura per l’infanzia, cercando di amplificarne le grandi potenzialità, valorizzate dalle tavole disegnate e colorate da Albertina Neri.

“Attraverso il linguaggio della fiaba ho voluto trasfigurare il vissuto reale dei bambini in un contesto fantastico e divertente, con personaggi molto riconoscibili in quello che fanno e con un ben definito tratto caratterizzante – racconta Teresa Capezzuto – Il tempo sospeso della storia è simile al nostro, così come le moderne scopette e gli altri personaggi condividono con noi desideri e sogni, invitando a prenderci cura delle cose e delle persone, in un contesto giocoso fino alla conclusione festosa, resa musicale dalla filastrocca finale”.

Note sull’autrice

Teresa Capezzuto è nata a Bergamo dove vive. È autrice, insegnante, giornalista. Partecipa a concorsi e percorsi letterari ottenendo menzioni e premi. Cultrice appassionata della parola e delle storie, ama scrivere poesia, narrativa, letteratura per bambini e ragazzi con originalità e un pizzico di ironia. Sue le raccolte di poesie Particolare (Genesi Editrice, 2019) e Autentica (Genesi Editrice, 2018). Per Edizioni il Ciliegio nel 2020 ha pubblicato Gol alle porte del Sahara e La giornata è più bella; nel 2021 La banda delle scope.

