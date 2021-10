Netflix e Addison Rae continuano a collaborare

Addison Rae stringe una partnership creativa multititolo con Netflix: sarà anche la produttrice esecutiva dei progetti che presenterà

La collaborazione tra Netflix e Addison Rae continuerà attraverso una partnershio per la realizzazione di nuovi titoli che saranno interpretati dall’artista. Rae sarà anche la produttrice esecutiva dei progetti che presenterà all’azienda.

La notizia arriva subito dopo il debutto da attrice di Rae nel remake He’s All That uscito in tutto il mondo su Netflix il 27 agosto.

Nella reinterpretazione del classico per adolescenti del 1999 Kiss me, Rae recita al fianco di Tanner Buchanan, vestendo i panni di un’influencer che accetta la sfida di trasformare il più grande sfigato della scuola nel re del ballo di fine anno.

Più di 55 milioni di famiglie hanno adorato Addison Rae e He’s All That nelle prime 4 settimane di programmazione. Il film è già diventato il più visto in 78 paesi, tra cui Brasile, Francia e Arabia Saudita.

Addison Rae: “Avere l’opportunità di lavorare con Netflix è stato come toccare il cielo con un dito e poter continuare questa collaborazione va oltre i miei sogni più rosei. Sono entusiasta di poter lavorare con questo incredibile team e non vedo l’ora di sviluppare nuovi progetti, continuando a migliorare le mie capacità come attrice.”

Naketha Mattocks, Director Family Film: “Il fascino e il talento di Addison’s Rae sono innegabili, come sottolineato dal successo di He’s All That e dai tantissimi fan che l’adorano. Siamo felici di essere parte di questa nuova fase di nascita e sviluppo come attrice”.

Chi è Addison Rae

In un solo anno Addison Rae è diventata una delle maggiori star del mondo. Definita dalla rivista Forbes la “content creator” più redditizia di Tik Tok, questa bellezza della Louisiana dalla positività irresistibile si è trasformata in uno dei talenti più “ricercati” della sua generazione. Dal mese di novembre 2019 ha attirato più di 100 milioni di follower sui social media. Attualmente è il terzo nome più seguito su TikTok con oltre 5,4 miliardi di like e 84 milioni di follower. Le cifre impressionanti non finiscono qui: 39,7 milioni di follower su Instagram e 4,8 su Twitter, oltre a 4,72 milioni di iscritti su YouTube. Creator con uno degli impatti più significativi e influenti a livello globale, Addison Rae è in continua crescita al ritmo di mezzo milione di nuovi follower al giorno.

Oltre all’impressionante successo sui social media, Rae si è fatta notare anche in altri campi. Nel 2019 ha cofondato il brand di prodotti di bellezza ITEM Beauty, è stata nominata ambasciatrice mondiale di American Eagle e ha lanciato per Spotify il podcast “Mama Knows Best” assieme alla madre.

Per chiudere in bellezza il 2020, Rae è entrata nella produzione della Miramax He’s All That, la reinterpretazione della famosa commedia romantica degli anni ’90 Kiss me. Il film è uscito in tutto il mondo su Netflix il 27 agosto, segnando il debutto cinematografico di Addison Rae.

Nel mese di marzo 2021 è uscito il suo primo single “Obsessed”, per il quale ha collaborato alla scrittura del testo. Il pezzo è stato prodotto da un dream team dal successo assicurato: Benny Blanco, Blake Slatkin e Ryan McMahon.

Addison Rae ha 20 anni e attualmente vive a Los Angeles.