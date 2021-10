Malattia coronarica: escitalopram efficace contro l’ansia

I pazienti con malattia coronarica hanno riportato una riduzione dei sintomi di ansia e depressione durante l’assunzione di escitalopram

I pazienti con malattia coronarica hanno riportato una riduzione dei sintomi di ansia e depressione durante l’assunzione di escitalopram rispetto a quelli che hanno fatto esercizio aerobico o assunto un placebo, secondo i risultati di uno studio pubblicato online su “JAMA Psychiatry”.

«I disturbi d’ansia sono particolarmente diffusi tra i pazienti con malattia coronarica (CHD) e sono associati a una maggiore mortalità in individui sani e pazienti con CHD» ricordano gli autori della ricerca, guidati da James A. Blumenthal, professore nel Dipartimento di Psichiatria e Scienze comportamentali presso la Duke University School of Medicine.

«Nonostante le ragioni convincenti per il trattamento dell’ansia nei pazienti con CHD» proseguono «pochi studi hanno esaminato gli effetti del trattamento dell’ansia nei pazienti con malattie cardiache e nessuno studio ha esaminato gli effetti del trattamento dell’ansia sui biomarcatori CHD di rischio, che potrebbero rappresentare potenziali percorsi biologici per migliorare gli esiti clinici».

Lo scopo e i metodi dello studio UNWIND

«Lo studio Understanding the Benefits of Exercise and Escitalopram in Anxious Patients With Coronary Heart Disease (UNWIND) è stato progettato per esaminare gli effetti dell’escitalopram (inibitore della ricaptazione della serotonina [SSRI]) e dell’esercizio aerobico rispetto al placebo sull’ansia e sui biomarcatori CHD di rischio in pazienti con CHD stabile e sintomi elevati di ansia».

In uno studio clinico randomizzato, Blumenthal e colleghi hanno analizzato i dati di 128 pazienti di età superiore ai 40 anni con CHD stabile e un disturbo d’ansia diagnosticato o un punteggio Hospital Anxiety and Depression-Anxiety Subscale (HADS-A) di 8 o superiore (29% donne; età media, 64,6 anni; 71% bianchi; 29% afroamericani; 8% altri).

Tutti i partecipanti erano sedentari e non ricevevano cure per la salute mentale. I ricercatori hanno misurato l’ansia dei partecipanti in un ospedale universitario negli Stati Uniti tra il gennaio 2016 e il maggio 2020. Hanno quindi assegnato in modo casuale i partecipanti a esercizio fisico, escitalopram o placebo in un rapporto 2: 2: 1.

Il gruppo esercizio fisico ha completato 12 settimane di esercizi aerobici e a coloro che hanno assunto escitalopram sono stati somministrati fino a 20 mg al giorno o l’equivalente placebo.

Il punteggio HADS-A dei partecipanti è servito come esito primario. I ricercatori hanno anche osservato biomarcatori CHD come la variabilità della frequenza cardiaca, la sensibilità al baroriflesso e la dilatazione mediata dal flusso, oltre alle catecolamine urinarie nelle 24 ore.

Punteggi HADS-A diminuiti e meno ansia nel gruppo trattato con l’SSRI

I partecipanti assegnati in modo casuale all’esercizio fisico e all’assunzione di escitalopram hanno sperimentato punteggi HADS-A ridotti (esercizio, 4; IC 95%, da 4,7 a 3,2; escitalopram, 5,7; IC al 95%, da 6,4 a 5) rispetto a quelli assegnati casualmente al placebo (3,5; IC 95%, da 4,5 a 2,4). Tuttavia, coloro che hanno ricevuto escitalopram hanno riportato meno ansia rispetto a quelli che hanno eseguito esercizio aerobico (1,67; IC 95%, da 2,68 a 0,66).

Per quanto riguarda i biomarcatori CHD, i ricercatori hanno trovato significative differenze nel gruppo post-intervento relativamente alle catecolamine urinarie nelle 24 ore (punteggio z esercizio = 0,05; IC 95%, da 0,2 a 0,3; punteggio escitalopram z = 0,24; IC 95%, da 0,4 a 0; punteggio z placebo = 0,36; IC 95%, da 0 a 0,7), con maggiori riduzioni nel gruppo esercizio e nel gruppo escitalopram rispetto al gruppo placebo e maggiori riduzioni nel gruppo escitalopram rispetto al gruppo esercizio.

Esercizio aerobico meno efficace del farmaco anidepressivo

Mentre il trattamento con escitalopram è stato sicuro ed efficace nel ridurre l’ansia nei pazienti con CHD, l’esercizio fisico non ha avuto un impatto costante sui sintomi dell’ansia. Inoltre, né l’esercizio fisico né escitalopram hanno migliorato i biomarcatori CHD di rischio.

«Questi risultati mostrano che escitalopram è sicuro ed efficace nel ridurre l’ansia nei pazienti cardiaci con ansia elevata» concludono Blumenthal e colleghi. «Sebbene l’esercizio fisico sia stato efficace nel ridurre l’ansia di ‘stato’ (“come ti senti in questo momento”), non è stato migliore del placebo nel ridurre l’ansia di ‘tratto’ (“come ti senti in generale”)».

Bibliografia:

Blumenthal JA, Smith PJ, Jiang W, et al. Effect of Exercise, Escitalopram, or Placebo on Anxiety in Patients With Coronary Heart Disease: The Understanding the Benefits of Exercise and Escitalopram in Anxious Patients With Coronary Heart Disease (UNWIND) Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 Aug 18. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.2236. [Epub ahead of print] link