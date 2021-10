Giorgio Poi torna con la canzone “I pomeriggi”

Si intitola “I pomeriggi” il nuovo singolo di Giorgio Poi: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Dal 2016 a oggi, Giorgio Poi si è fatto ascoltare e amare così tanto da diventare una delle voci più influenti del nuovo cantautorato italiano. Con due album alle spalle, Fa niente (2017) e Smog (2019), l’artista torna sulle scene con il singolo “I Pomeriggi” (Bomba Dischi / Island Records).

“I Pomeriggi racconta gli sforzi per contrastare l’incontrastabile – dice Giorgio Poi alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) –. Credo che il punto sia questo: pure se ti metti a soffiare sul vento l’inverno arriva lo stesso. Non è un invito al fatalismo, quanto ad accettare quello che non si può cambiare. Nella canzone il protagonista si gode la sua ombra pre-invernale, corta e definita, un’ombra in cui si riconosce e che sente sua, ma che d’inverno cambia, si allunga e si allontana deforme sui marciapiedi”.

“Sta arrivando l’inverno, non torneremo mai più” canta Giorgio Poi. “I Pomeriggi” è una canzone con la nostalgia dell’estate e con il freddo che fa dimenticare ciò che si è stati.