Fattori: il pittore che raccontò la Storia d’Italia

La mostra di Fattori ci racconta la nostra Storia. Attraverso i suoi dipinti veristi facciamo un viaggio alla scoperta dei nostri antenati che hanno fatto l’Italia

La mostra dedicata a Giovanni Fattori è ospitata dal GAM di Torino, e ci porta in un viaggio di riscoperta della storia d’Italia. Divisa in nove sezioni, percorre la carriera artista del pittore. Cominciando dalla sua adesione ai macchiaioli – di cui parlerò qualche riga sotto – al suo interesse per le battaglie risorgimentali, passando per la raffigurazione, tipicamente ottocentesca, dei lavoratori dei campi. In un excursus storico, il verista ci porta in un viaggio alla scoperta della nostra storia.

I moti del ’48, la nascita del socialismo, le lotte per l’indipendenza… la fine dell’Ottocento è ricca di avvenim enti. Nell’arte pittorica si passa dal realismo, in cui si raffigurava la realtà oggettiva, al verismo, in cui si racconta la realtà di quanti vivevano in quel periodo. E così, anche nei dipinti di Fattori, vediamo scene di militari e contadini. Ma ancor più possiamo, attraverso il suo stile pittorico, comprendere lo stato d’animo di questi e la vita di quei tempi, in Italia.

Fattori nei suoi dipinti elimina i contorni. Delle macchie, servendosi di giochi di chiaro scuro, accostate e sovrapposte, vogliono mostrare nei dipinti la realtà così come appare all’occhio. Eredi, in un certo senso, degli impressionisti, i macchiaioli, così vennero chiamati, rendono con immediatezza ciò che colgono nel presente. Oltre allo stile pittorico, l’artista macchiaiolo vuole far partecipare lo spettatore allo stato d’animo dei soggetti dei suoi quadri.

La mostra “Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900”, aperta al pubblico dal 14 ottobre fino al 20 marzo 2022, mette in risalto anche la grande influenza che il pittore livornese ebbe su artisti anche celebri del Novecento come Modigliani, Carrà e il bolognese Morandi, attraverso l’esposizione di alcuni loro quadri ad accompagnamento e integrazione della mostra dedicata a Giovanni Fattori.

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/20/al-museo-del-novecento-la-mostra-arturo-martini-e-carrara/

https://www.repubblica.it/dossier/cultura/arte-mostre-e-fotografia/2021/02/24/news/macchiaioli_l_italia_che_risorge_tra_la_pittura_e_la_politica-288311931/