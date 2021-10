“Cielo senape” è il nuovo singolo di Frank!

Frank! torna con il nuovo singolo intitolato “Cielo senape” e disponibile online: racconta del coraggio di buttarsi a capofitto in nuove esperienze

Si intitola Cielo senape il nuovo singolo di Frank!, disponibile in radio e in digitale. Brano energico e dal sapore rock, Cielo senape racconta del coraggio di buttarsi a capofitto in nuove esperienze senza pensarci troppo e agendo d’istinto.

“Sono uno di quelli che se non sa, lo fa meglio – spiega lo stesso Frank! – Saltare senza pensarci troppo, buttarsi fregandosene di quello che c’è dall’altra parte e farsi travolgere da tutte le controindicazioni del caso. Cielo senape è un salto nel vuoto, è il colore dell’apocalisse dentro ognuno di noi. Ci spaventa ma ci spinge oltre.”

BIOGRAFIA

Frank! è lo pseudonimo di Mattia Orlandini, musicista padovano, classe 1996. Le sonorità ibride della sua musica, a metà tra l’elettronica e le chitarre distorte, creano attorno all’ascoltatore una dimensione moderna, avvolgente, quasi onirica. Dimensione nuova ed insolita nel panorama musicale italiano.

Frank! comincia a scrivere brani intorno al 2014 presentandoli con la band in cui suonava come chitarrista. Nel 2017 intraprende un percorso solista dando libero sfogo alla sperimentazione e lavorando su sonorità più elettroniche. Si distacca definitivamente dalla scrittura in lingua inglese per approdare all’italiano, contaminando le sue influenze con il cantautorato italiano e l’itpop. Nell’estate del 2019 l’artista si chiude in studio per la produzione di nuove canzoni, tra le quali Benzina e Chinotto, uscite a gennaio e maggio 2021.

Frank!

Cielo Senape

Etichetta Piuma Dischi

Produttore fonografico Lorenzo Sebastiani

Per seguire Frank!

Su Instagram https://www.instagram.com/frankmusic/

Su Spotify https://open.spotify.com/artist/7InGxpemQ55rHxMhkOp7j0?si=Jg6_0ZRbQem5219gYa5CDA&nd=1