“Atlantide” è il nuovo singolo di JacksonT

JacksonT online sulle piattaforme digitali con “Atlantide”: dopo l’uscita di “Cento”, l’artista varesino torna in campo con una scelta differente

Fuori il nuovo singolo di JacksonT il dal titolo “Atlantide”: il suo percorso è appena iniziato! Dopo l’uscita di “Cento”, l’artista varesino torna in campo con una scelta differente; un “indie rock” è la sua nuova proposta. Una canzone dove l’amore viene vissuto in tutta la sua intensità.

Atlantide è una canzone d’amore, l’amore a 360 gradi. L’amore vissuto, l’amore non corrisposto, l’amore visto da fuori. Il brano è stato scritto di getto, ha iniziato a scrivere la prima strofa ed aveva fissa in testa la parola ‘Atlantide’.

Atlantide sarà il terzo brano di JacksonT e porta con se delle sonorità completamente diverse dalle precedenti e ha quel senso di leggerezza che l’artista voleva trasmettere.

BIOGRAFIA

Nome ispirato a Charlie Hunnam: attore che, nella serie ‘Sons of Anarchy’, interpreta Jackson Teller (con il quale c’è una certa somiglianza). È sempre stato appassionato al mondo della musica, ma solo come ascoltatore.

A Giugno 2020, dopo aver visto l’intervista di “Essemagazine” in cui Ernia parlava del suo album “Gemelli”, qualcosa in lui ha iniziato a smuoversi. Ha iniziato a scrivere e, in 10 minuti, ha realizzato la prima strofa ed il ritornello di quella che sarebbe stata la prima release ufficiale: “Una parte di me”. Dopo aver superato la paura della prima canzone, ha iniziato a prenderci gusto. Il 28 maggio è uscita ‘Cento’, il suo secondo singolo, che ha già superato quota 10 mila stream su Spotify.

LINK

Su Youtube https://www.youtube.com/channel/UCT2XfWNjzynVkEhz0mnqZsA

Su Instagram https://www.instagram.com/jackson____t/

Su Spotify https://open.spotify.com/artist/1yNAga7GlT0lz8n92zuU47?si=qwSlCmItSj6tTzikwl3ZOw&dl_branch=1&nd=1