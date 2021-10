Tunnel 29: il design sloveno per il mondo post-apocalittico

Il Centro per la Creatività (CzK) del Museo di Design e Architettura MAO (Lubiana, Slovenia) ha presentato la mostra Tunnel 29 alla Milano Design Week 2021

Nello scenario concepito ancor prima della pandemia, presentato quest’anno in una mostra collettiva durante la settimana del design a Milano, l’ambiente naturale è distrutto poiché si vive nel Tunnel 29. I progetti selezionati per l’esibizione descrivono un futuro cupo, una distopia postindustriale, nella quale la vita esiste solamente in un contesto rigorosamente controllato e artificiale, colmo di mobili “fai da te” di plastica riciclata, legno di specie vegetali invasive e metalli di scarto. I sopravvissuti coltivano da soli il proprio cibo.

Come si riflette nel design del domani l’impegno nell’affrontare questa realtà? In occasione della Milano Design Week è stata presentata la mostra al SUPERDESIGN SHOW 2021, in via Tortona 27, con una selezione di 30 prodotti, che osano guardare al di là del presente e prevedere la nostra vita tra 20 o 30 anni. I prodotti sono stati selezionati dai seguenti membri della commissione del bando di concorso pubblico: l’architetto e designer Vasa Perović, la designer e pedagogista Leonora Jakovljević, il designer industriale Jan Jagodič, la curatrice e designer Federica Sala, la curatrice per l’architettura e il design Maja Vardjan nonché l’architetto e responsabile del programma del Centro per la Creatività di Lubiana (CzK) Mika Cimolini.

La mostra [Tunnel 29] – Il design per un mondo post-apocalittico è un evento promozionale organizzato in occasione della presidenza slovena del Consiglio dell’Unione europea. La mostra è nata dalla collaborazione del Centro per la Creatività (CzK)/MAO, del Ministero per gli affari esteri della Repubblica di Slovenia, del Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia e dell’Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia.