Shawn Mendes in concerto a Bologna nel 2022

Shawn Mendes in concerto in Italia nel 2022: l’unica data nel nostro Paese il 2 aprile all’Unipol Arena di Bologna. Le info per i biglietti

C’è anche l’Italia tra le tappe del tour Wonder: The World Tour 2022 di Shawn Mendes. Il cantautore si esibirà sabato 2 aprile 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Quella sarà l’unica data italiana. Ad aprire il concerto ci sarà King Princess, cantautrice e polistrumentista statunitense

Wonder: The World Tour 2022 – Biglietti

I biglietti saranno disponibili:



– in prevendita FirstAccess Fan Club dalle ore 10.00 di lunedì 4 ottobre alle ore 8.00 di martedì 5 ottobre.

– in prevendita General Fan Club Presale, dalle ore 10.00 di martedì 5 ottobre fino alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre.

– in prevendita Spotify Fans First, dalle ore 10.00 di mercoledì 6 ottobre alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre.

– in prevendita su R101.it dalle ore 10:00 di mercoledì 6 ottobre alle ore 09:00 di venerdì 8 ottobre.



La vendita dei biglietti a aprirà alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre su TicketOne.