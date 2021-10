Schizofrenia: basse dosi di antipsicotici contro recidive

Identificata da uno studio una correlazione tra basse dosi di antipsicotici e la prevenzione delle ricadute nella schizofrenia

Un gruppo di ricercatori ha identificato una correlazione tra basse dosi di antipsicotici e la prevenzione delle ricadute nella schizofrenia. I risultati della meta-analisi dose-risposta sono stati pubblicati online su “JAMA Psychiatry”. Peraltro, si specifica, dosi eccessivamente basse possono aumentare il rischio di recidiva.

Effettuata una meta-analisi dose-risposta

«La meta-analisi dose-risposta è stata applicata con successo per identificare le dosi ottimali per il trattamento a breve termine della schizofrenia» hanno scritto gli autori, diretti da Stefan Leucht, del Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia della Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, di Monaco di Baviera (Germania).

«La meta-analisi dose-risposta non richiede una forma specifica della curva dose-risposta» spiegano «e consente l’inclusione di più bracci dose-risposta. Abbiamo applicato questo metodo per fornire una guida per i medici sul dosaggio nella prevenzione delle ricadute per la schizofrenia».

I ricercatori hanno analizzato 72 bracci di dose da 26 studi clinici randomizzati selezionati in modo indipendente per un totale di 4.776 partecipanti. Gli studi provenivano dal Cochrane Schizophrenia Group’s Study-Based Register of Trials, da PubMed e da revisioni precedenti.

I vari studi (a dose fissa, randomizzati, in cieco o in aperto della durata superiore a 3 mesi) hanno confrontato dosi fisse di un antipsicotico di seconda generazione, aloperidolo o flufenazina, per la prevenzione delle ricadute in pazienti con schizofrenia stabile.

Più in dettaglio, utilizzando le linee guida Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses, sono stati estratti tutti i parametri in duplice copia e sono state condotte meta-analisi frequentiste dose-risposta a effetti casuali.

La ricaduta definita dallo studio è servita come esito primario, insieme ad altre misure tra cui la riospedalizzazione, la riduzione del punteggio totale della Positive and Negative Syndrome Scale o della Brief Psychiatric Rating Scale rispetto al basale, l’interruzione per tutte le cause e i dropout dovuti a eventi avversi.

Probabilità di recidiva ridotte con dosi fino a 5 mg/die risperidone equivalente

Le curve dose-risposta correlate all’efficacia avevano una forma iperbolica, il che significa che la probabilità di recidiva diminuiva rapidamente con dosi fino a 5 mg/die risperidone equivalente (rischio relativo di recidiva, 0,43; IC 95%, 0,31-0,57; differenza media standardizzata per la riduzione totale del punteggio della Positive and Negative Syndrome Scale, 0,55; IC 95%, da -0,68 a -0,41), ma appiattita in seguito.

Al contrario, gli abbandoni dovuti a eventi avversi hanno continuato ad aumentare oltre questa dose (rischio relativo a 5 mg/die, 1,38; IC 95%, 0,87-2,55; rischio relativo a 15 mg/die, 2,68; IC 95%, 1,49-4,62). In un’analisi di sottogruppo di pazienti in remissione, è stato raggiunto un plateau in precedenza, a circa 2,5 mg/die risperidone equivalente.

I limiti dello studio includevano potenziali bias di pubblicazione, la possibilità che fosse evitata l’equivalenza della dose nel caso fossero disponibili diversi studi di dose-finding per ciascun antipsicotico e abbandoni segnalati a causa di eventi avversi che sottovalutavano il vero carico degli eventi avversi stessi.

Con dosi più alte, maggior numero di eventi avversi

«I risultati di questa meta-analisi suggeriscono che dosi superiori a circa 5 mg/die di risperidone equivalente possono fornire un beneficio aggiuntivo limitato per la prevenzione delle ricadute, ma più eventi avversi» scrivono Leucht e colleghi.

«Per i pazienti in remissione o che stanno ricevendo antipsicotici di prima generazione ad alta potenza, dosi a partire da 2,5 mg/die di risperidone equivalente possono essere sufficienti» aggiungono.

«Tuttavia» precisano gli autori dello studio «è necessaria cautela al termine di questa bassa dose quando ulteriori diminuzioni possono essere accompagnate da un rischio di recidiva sproporzionatamente più elevato».

«Inoltre, le osservazioni sono medie e fattori come un metabolismo lento o rapido, l’età, lo stadio della malattia, le comorbilità e le interazioni tra farmaci suggeriscono che i singoli pazienti avranno spesso bisogno di dosi più alte o più basse» concludono i ricercatori.

Bibliografia:

Leucht S, Bauer S, Siafis S, et al. Examination of Dosing of Antipsychotic Drugs for Relapse Prevention in Patients With Stable Schizophrenia: A Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021 Aug 18. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.2130. [Epub ahead of print]. link