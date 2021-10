Netflix aumenta il costo dell’abbonamento in Italia

Aumentano i prezzi di Netflix: sono entrate in vigore le nuove tariffe per due piani, quello Standard e quello Premium. Resta invariato il piano Base

Nuovo aumento di prezzi per gli abbonamenti Netflix. Dopo l’ultimo rincaro nel 2017, dallo scorso 2 ottobre sono entrate in vigore le nuove tariffe per due piani, quello Standard e quello Premium. Resta invariato il piano Base (1 solo dispositivo connesso).

Le nuove tariffe di Netflix

Nello specifico, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ecco gli aumenti degli abbonamenti Netflix:

Piano Standard – 12,99 euro al mese (precedentemente 11,99)

Piano Premium – 17,99 euro al mese (precedentemente 15,99 euro)

Il Piano Base resta invariato al prezzo di 7,99 euro al mese.

Gli aumenti valgono sia per i nuovi utenti che per i vecchi abbonati, che inizieranno a ricevere notifica del cambio prezzo dal 9 ottobre.