Elezioni amministrative: i risultati delle città in diretta

Da Roma a Milano, da Napoli a Torino: segui i risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con i primi exit poll e i risultati dai seggi

Si sono chiusi alle 15 i seggi per il voto alle elezioni amministrative 2021. Cinque le grandi città al voto per una tornata elettorale che vedrà coinvolti oltre 1.400 comuni e 10 milioni di elettori.

A Roma la sindaca uscente Virginia Raggi cerca la riconferma, ma Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, e Enrico Michetti, candidato del centrodestra, sembrano poter accedere al ballottaggio. Sempre nella Capitale, occhi puntati anche sulla candidatura di Carlo Calenda per Azione.

A Bologna Matteo Lepore, candidato del Pd sostenuto anche dal M5s, sembrerebbe in grado di vincere al primo turno mentre a Napoli l’ex ministro Gaetano Manfredi, anche lui sostenuto da Pd e M5s, deve guardarsi dalla concorrenza di Catello Maresca del centrodestra, Antonio Bassolino, candidato indipendente, e l’ex assessora della giunta De Magistris, Alessandra Clemente.

Sfida aperta a Torino, dove l’uscente Chiara Appendino non si ricandida. Qui Pd e M5s corrono divisi con Stefano Lo Russo e Valentina Sganga, mentre il centrodestra prova il colpaccio con la candidatura del civico Paolo Damilano. A Milano, invece, l’uscente Giuseppe Sala proverà a vincere al primo turno contro Luca Bernardo, candidato del centrodestra.

Ad andare al voto sarà anche la regione Calabria, dove si sfidano Amalia Bruni (Pd-M5s), Luigi de Magistris (Sinistra), Roberto Occhiuto (Centrodestra) e Mario Oliverio (indipendente).

AFFLUENZA IN CALO, IERI SERA AL 41,65%

Calo dell’affluenza alle urne per l’elezioni 2021. Alle 23 di domenica 3 ottobre è stata registrata una partecipazione all’amministrative pari al 41,65% degli aventi diritto, secondo quanto riportato sul sito del Viminale. Nelle precedenti elezioni alla stessa ora si era registrata un’affluenza del 61,49%. Va però precisato che in quel caso si votava in un solo giorno.

Simile, spiega la Dire (www.dire.it), lo scenario nei 404 Comuni della Calabria dove sono in corso le elezioni Regionali: alle 23 aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Come riportato sul portale delle elezioni del ministero dell’Interno, nella precedente tornata elettorale del 2020, alla stessa ora, l’affluenza registrata era stata del 44,43%. In quell’occasione le urne sono state aperte un solo giorno: domenica 26 gennaio.