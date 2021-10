De Volta Aos 15: Netflix termina le riprese a Parigi

La serie brasiliana De Volta Aos 15 targata Netflix termina le riprese nella Ville Lumière: uscirà nel 2022 con sei episodi da 40 minuti

Le riprese della nuova serie brasiliana Netflix, De Volta Aos 15, sono appena terminate a Parigi dove Maisa, Camila Queiroz, Caio Cabral e Breno Ferreira hanno registrato le scene finali. Ispirata all’omonimo libro di Bruna Vieira, la storia racconta con ironia la vicenda di scoperta interiore e crescita personale di Anita, interpretata da giovane da Maisa e da adulta da Camila. La protagonista quindicenne sogna di diventare grande in fretta per scappare dal paesino di Imperatriz e girare il mondo, ma diventata trentenne scopre che le cose non sono proprio come immaginava.

Ormai adulta, Anita torna nel suo paese natale per il matrimonio della sorella e una serie di disastri la spingono a rifugiarsi nella stanza in cui ha trascorso l’adolescenza. Come per magia, davanti al vecchio computer viene trasportata al suo primo giorno alle superiori. Che situazione! Il cervello di una trentenne si ritrova imprigionato nel corpo di una quindicenne. A questo punto non le resta che cercare di sistemare la vita di chi le sta intorno, come il suo miglior amico Henrique (Caio Cabral), un imbranato da sempre segretamente innamorato di Anita interpretato da adulto da Breno Ferreira. Il problema è che ogni cambiamento fatto nel passato si ripercuote sul futuro delle persone… non sempre per il meglio.

Prodotta da Carolina Alckmin e Mayra Lucas di GLAZ Entretenimento e diretta da Vivi Jundi e Dainara Toffoli, la serie è adattata e sceneggiata da Janaina Tokitaka insieme ai coautori Renata Kochen, Alice Marconi e Bryan Ruffo. De Volta Aos 15 uscirà nel 2022 con sei episodi da 40 minuti che promettono risate, sorprese e tante emozioni.