Chung dirige la Filarmonica della Scala per LILT

Al Teatro alla Scala di Milano, Myung-Whun Chung dirige la Filarmonica della Scala a sostegno di LILT Milano Monza Brianza

Stasera alle ore 20 al Teatro alla Scala di Milano il concerto a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza: un appuntamento che segna il ritorno delle serate benefiche al Teatro alla Scala dopo oltre un anno e mezzo di stop a causa della pandemia. Per l’occasione Myung-Whun Chung dirige la Filarmonica della Scala con la partecipazione del pianista Alessandro Taverna. In programma il Concerto per pianoforte n. 5 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n.9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.

I fondi raccolti sosteranno, in particolare, le attività dello Spazio Parentesi, la prima Accademia milanese di Rigenerazione per malati oncologici e caregiver che LILT Milano Monza Brianza aprirà in partnership con la Scuola Europea di Oncologia.

Nel nostro Paese un paziente oncologico su quattro può considerarsi guarito: un numero in crescita grazie al costante aumento della sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore.

Situato nel cuore del capoluogo lombardo, in via Beatrice d’Este a due passi da Largo della Crocetta, il nuovo Spazio Parentesi nasce per aiutare tutti gli uomini e tutte le donne che superano la malattia a riprendere in mano la propria vita e ritrovare il benessere.

Dal 1948 LILT Milano Monza Brianza opera sul territorio per promuovere e realizzare iniziative volte a far conoscere, potenziare e valorizzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca in campo oncologico, rispondendo ai bisogni dei malati e delle loro famiglie con concreti servizi di assistenza.

Con il nuovo Spazio Parentesi l’associazione amplia il percorso di miglioramento della qualità della vita offerto ai pazienti oncologici, già iniziato con i laboratori di ArtLab all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ogni biglietto acquistato per il concerto contribuirà quindi concretamente alla realizzazione delle attività che saranno proposte per aiutare a ritrovare il benessere dopo la malattia tumorale.

La serata è realizzata grazie al prezioso contributo di Prada, Intesa Sanpaolo, Beta Trans, Boggi, Dompè, Riso Gallo, Meridiani, Microsyse Glorious Crew.

Biglietti da 15 a 200 euro – esclusa prevendita

Prevendita Aragorn: [email protected] – biglietteria

Altre prevendite: www.vivaticket.it