Beyond the Rules pagherà i tamponi ai collaboratori

Green pass obbligatorio, Beyond the Rules pagherà i tamponi per tutti i collaboratori: “Sicurezza, Squadra e Dignità”

Tamponi gratis a tutti i collaboratori della nota agenzia internazionale di comunicazione e stampa Beyond the Rules, anche editrice della rivista luxury bilingue Beyond the Magazine.

Anche questa volta, nel totale rispetto della loro mission, l’azienda “va oltre”. Dopo essersi fatta notare, non solo per la professionalità ma anche per il grande spirito di solidarità ad inizio epidemia donando oltre 50 mila euro in spazi pubblicitari alle piccole e medie imprese per consentirne la ripresa, ha contribuito con donazioni alla ricerca contro il Covid-19, ed ora Beyond the Rules & Magazine ha deciso di non far gravare sui collaboratori, siano essi vaccinati e non, la spesa per i tamponi richiesti dall’imposizione del Green Pass

“Il diritto al lavoro è sancito dall’articolo 1 della Costituzione italiana – afferma il CEO Justine D’Angelo –“e, in quanto tale, deve essere sempre garantito e assicurato senza dover pagare alcun ‘ticket’ per averne diritto. In questa direzione va la nostra decisione, siamo tutti uguali, vaccinati e non vaccinati, privi di etichette ghettizzanti, persone con le medesime possibilità di essere sani o di risultare positivi. L’obiettivo, volendolo noi affrontare esclusivamente da un punto di vista sanitario, è quello di garantire ambienti sicuri, dove tutti i collaboratori avranno la certezza di essere sempre tra colleghi in buona salute senza inficiare sul loro portafoglio. Gli ambienti in cui lavoriamo sono già sanificati giornalmente ad ozono per assicurare la tranquillità di tutti”.

«Siamo assolutamente contrari a qualsiasi tipo di divisione tra le persone, siamo da sempre un’azienda inclusiva che si batte per eliminare ogni barriera sociale. Riteniamo che si possa lavorare bene, serenamente ed essere produttivi, solo laddove venga garantito il rispetto per il libero arbitrio dell’individuo. Ci occupiamo di comunicazione, siamo menti libere, critiche e creative, abituate al rispetto delle idee di tutti e sappiamo che, per poter svolgere in maniera eccellente il nostro lavoro nei confronti dei brand che si rivolgono a noi, è necessario che tutti i nostri collaboratori si sentano sempre accolti, compresi e accettati. Il successo di un’azienda è certo solo quando il gruppo di lavoro è motivato da energie positive e l’obiettivo comune è il bene della collettività.»

Nessuna polemica, quindi, per Beyond the Rules & Magazine, bensì solo la volontà di continuare ad essere una squadra, rispettando la libertà individuale, le scelte differenti di ogni lavoratore, garantendone la sicurezza e la dignità.