San Donato Milanese: precipita aereo da turismo

Tragedia nel pomeriggio a San Donato Milanese: aereo da turismo si schianta contro un edificio, a bordo c’erano 8 persone

Un piccolo aereo da turismo è precipitato su un edificio con uffici vicino alla metro San Donato Milanese, capolinea della linea 3. Successivamente, racconta la Dire (www.dire.it), è divampato un incendio che ha investito le auto parcheggiate. Le vittime sarebbero otto (tutte a bordo del velivolo). La tragedia che ha coinvolto 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri è accaduta in via Marignano. Non risultano al momento persone coinvolte oltre a quelle sul velivolo.

🔴 #Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le persone a bordo del velivolo, 2 membri d’equipaggio e 6 passeggeri [#3ottobre 15:15] pic.twitter.com/qngzPPDsyM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021