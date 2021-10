PierC online con il brano “FriendsWithBenefits”

PierC torna con la canzone “FriendsWithBenefits”: il nuovo singolo è disponibile in rotazione radiofonica e nei digital store

Disponibile nelle radio e nei digital store “FriendsWithBenefits”, il nuovo singolo di PierC, scritto a sei mani dallo stesso Piercesare Fagioli (questo il vero nome dell’artista) con Andrea Papazzoni e Mario Meli di Gotham Dischi.

Il mood riprende gli anni 80, il sabato sera con gli amici, i synth e le bass-line che hanno fatto ballare tutti e che lo faranno ancora.

“Un up-tempo che riflette una spensieratezza tipica giovanile – dichiara lo stesso PierC – il non voler prendere nulla sul serio, più in generale un inno alla libertà di divertirsi senza per forza sottostare alle sovrastrutture imposte dalla società. Up-tempo che però nasconde un velo di malinconia, da metà settembre, quando, tornando a casa dalle vacanze, ripensiamo a tutte le persone che avremmo voluto scoprire, e a quelle che scopriremo l’anno prossimo”.

https://www.instagram.com/piercesarefagioli/

https://www.facebook.com/piercifagioli

Piercesare Fagioli, cantautore, in arte PierC, nasce a Milano nel dicembre 2000. Cresce a Casale Monferrato (AL), cittadina del Piemonte, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica fin da giovanissimo grazie alla passione che condivide con la zia, Daria, vocal coach, performer e da sempre suo mentore. A Casale ha modo fin dalle scuole medie, dove sceglie l’indirizzo musicale e si avvicina allo studio del pianoforte, di esprimere la sua natura artistica partecipando a numerosi spettacoli in giro per la sua regione in qualità di musicista e cantante.

Le sue influenze musicali sono molteplici ed estremamente eterogenee fra di loro: cerca di coniugare nella sua ecclettica personalità artistica le vocalità virtuose della musica black e soul, l’ardore del rock anni ‘70/’80, il groove del funk e della nu-disco, il tutto rivisto in chiave contemporanea. Alcuni punti di riferimento di Piercesare sono sicuramente Freddie Mercury, Bruno Mars, Dua Lipa e Lady Gaga.

A partire da dicembre 2014, l’esperienza a Ti Lascio una Canzone 7 in prima serata su RAI 1 rappresenta la conferma che la musica sarà parte fondamentale della sua vita.

PierC inizia così il suo percorso di approfondimento dello studio del pianoforte e della teoria musicale presso l’Istituto Soliva di Casale, sostiene esami presso il conservatorio di Torino e perfeziona la tecnica vocale con i migliori vocal coach in Italia.

Durante gli anni del Liceo Classico è direttore artistico della band d’istituto e di numerosi spettacoli teatrali; nel 2017 è voce solista, accompagnato dall’orchestra, nel canto dell’Inno di Mameli davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, apre con la band del Liceo il concerto degli Yo Yo Mundi e come solista la Partita del Cuore tenutasi allo stadio Natal Palli davanti a migliaia di persone. I concorsi canori continuano e nel 2018, accompagnandosi con il piano, è campione italiano del contest Coppa Italia tenutosi a Cinecittà World, Roma. Sempre nell’estate del 2018 svolge l’alternanza scuola-lavoro presso la Casa Discografica Nuvole&Sole dove conosce l’autore Andrea Papazzoni e il producer Mario Meli.

Dopo un 2019 stracolmo di concerti con la sua cover band WhyNot? in giro per il nord Italia, PierC si trasferisce a Milano per frequentare l’università. È proprio qui che, con Andrea e Mario, inizia a lavorare al suo percorso da cantautore e producono insieme il suo primissimo singolo, in uscita per Gotham Dischi a settembre 2021, FriendsWithBenefits.