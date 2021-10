L’Italia e i nuovi metodi di apprendimento di una lingua straniera

Se vi state chiedendo quali sono i 10 paesi con il miglior sistema di apprendimento di lingue straniere, non disperate se non troverete l’Italia. Le statistiche aggiornate al 2021 ci mostrano infatti come nel nostro Paese l’apprendimento delle lingue straniere resta una problematica con cui bisogna fare i conti. Attualmente l’Italia è dietro rispetto a nazioni come Lussemburgo, Svezia, Danimarca e Finlandia. Tuttavia se per i più informati questa notizia non è certo nuova, è interessante invece conoscere e apprendere quelli che sono i migliori sistemi alternativi per la conoscenza di una lingua straniera. Bisogna fare una distinzione tra nazioni dove il plurilinguismo è in uno stadio più avanzato rispetto al nostro, dove troviamo quindi realtà come Cipro, Paesi Bassi, Malta, Slovenia, Estonia e Belgio.

Il ranking per la conoscenza di lingue straniere tiene conto del livello di competenze scolastiche di apprendimento e di insegnamento. Superato questo step essenziale, possiamo scoprire come la realtà odierna ponga al centro dei metodi di studio alternativi l’apprendimento tramite strumenti e mezzo di tipo digitale. Questo significa che attraverso la visione di filmati con parti doppiate e parti in lingua originale sottotitolata, molte persone apprendono le nozioni di base per la conoscenza di un idioma. Un metodo efficace che viene adottato da scuole di lingua e da realtà presenti sul web, che fanno della formazione digitale e del mercato dell’istruzione online il loro punto di forza.La formazione digitale infatti ci mostra come i risultati per l’apprendimento di una lingua straniera siano sempre migliori, proprio perché oggi la richiesta di un’educazione digitale è sempre più forte. È venuto fuori un nuovo studio che basandosi sulla conoscenza collettiva data da docenti, tutor e insegnanti di lingua che hanno sviluppato metodi innovativi e moderni che risultano efficaci e più performanti. Il sistema funziona dato che ci sono insegnanti che provengono da 25 nazionalità diverse, mentre gli studenti si sono iscritti negli anni da oltre 110 paesi diversi. Le piattaforme di apprendimento online utilizzano nuovi metodi per insegnare e diffondere la conoscenza delle lingue straniere.

Proprio in base a questi nuovi studi applicati, possiamo vedere dove sono i limiti di un Paese come l’Italia, che nonostante abbia puntato sulle lingue straniere non ha ancora ottenuto i risultati sperati. A parte le nazioni più performanti l’Italia è indietro anche rispetto a Spagna, Portogallo e Francia, dove l’apprendimento attraverso l’educazione e la formazione digitale, si trova attualmente a un livello più avanzato. Abbiamo visto come tra i sistemi più efficaci per conoscere una nuova lingua straniera vi siano mezzi digitali come la visione di film, documentari o videolezioni provvisti di sottotitoli, voiceover e tutto quello che serve per migliorare la memorizzazione di una lingua straniera. Un approccio vincente, dato che i risultati indicano come chi stia adottato questo sistema abbia già raggiunto dei buoni risultati sul campo della didattica, a distanza e non. Lo studio rileva come attraverso una tripla connessione: testuale, fonetica e linguistica, i risultati possano essere davvero validi ed efficaci.

Si contano in effetti oltre 15 fattori capaci di indicarci se stiamo vivendo una realtà favorevole in termini di studio e conoscenza di lingue secondarie e straniere. Naturalmente alla base vi sono elementi come il numero di lingue straniere, il livello di plurilinguismo, l’apprendimento scolastico, la padronanza delle lingue, così come l’apprendimento per mezzo di strumenti digitali, l’utilizzo di filmati con sottotitoli. Perché si insiste molto sull’uso di tecnologia digitale e sui sottotitoli? Perché la mente fa meno fatica quando percepisce qualcosa di direttamente tangibile, come la visione di un filmato, oppure quando ascoltiamo un individuo madrelingua esprimersi correttamente. Solo nellaprima parte dell’apprendimento si fa un po’ di fatica, ma successivamente i benefici saranno elevati e il grado di apprendimento sarà presto ottimale.