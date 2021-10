Il video dei Marcondiro vince “Vertical Song”

I MARCONDIRO hanno ricevuto il Primo Premio “Vertical Song” con la canzone “CAPTCHA CHA” al prestigioso Festival Internazionale VERTICAL MOVIE 2021 che si è svolto alla Casa del Cinema di Roma. La giuria, composta da nomi autorevoli del settore cinema e spettacolo, come Fabio Frizzi, Gianni Fantoni, Silvia Scola etc. ha premiato, con voto unanime, l’originalità e l’innovazione del videoclip proposto dai MARCONDIRO, diretto da Marco Borrelli, che ha ritirato il premio, sullo storico palco intitolato ad Ettore Scola, in una serata dedicata al ricordo del grande Gigi Proietti.

Link al video estratto della premiazione: https://youtu.be/yEF7gkZEgYc.

La Band sarà ospite al MEI di Faenza il 3 Ottobre.