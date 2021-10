Eli Lilly in corsa per l’editing dell’RNA

Editing dell’RNA: Eli Lilly sta espandendo la sua presenza nella medicina genetica collaborando con l’olandese ProQR Therapeutics

Eli Lilly sta espandendo la sua presenza nella medicina genetica collaborando con l’olandese ProQR Therapeutics in una partnership di ricerca che è incentrata sulla tecnologia della società biotech olandese per l’editing dell’RNA.

Le due aziende useranno la piattaforma di ProQR progettata per consentire l’editing di singoli nucleotidi all’interno dell’RNA – uno strumento potenzialmente utile per correggere gli effetti delle mutazioni genetiche che causano malattie. Collaboreranno su ben cinque potenziali trattamenti per condizioni patologiche del fegato e del sistema nervoso.

La piattaforma oligonucleotidica di ProQR, soprannominata Axiomer, recluta enzimi “endogeni” nella cellula – che sono conosciuti come adenosina deaminasi che agiscono su RNA, o ADAR – per attaccarsi all’RNA bersaglio e indurre un cambio di base da adenosina a inosina, ciò che è chiamato A-to-I.

Quando l’RNA modificato viene trascritto, l’inosina viene interpretata come guanosina, creando effettivamente un interruttore da A a G. Questo è importante perché ProQR pensa che la sua piattaforma potrebbe affrontare circa 20.000 mutazioni G-to-A conosciute che sono associate a malattie umane. I primi obiettivi della collaborazione sono malattie del fegato e del sistema nervoso, ha detto ProQR, e rappresentano un cambio di passo per la pipeline della biotech, che è attualmente concentrata sulle malattie genetiche degli occhi con un candidato principale in fase avanzata di test clinici.

“L’editing dell’RNA è una tecnologia emergente entusiasmante, che permette un editing transitorio e reversibile, che in alcune indicazioni può essere un approccio terapeutico estremamente interessante”, ha dichiarat Andrew Adams, VP di Lilly per le nuove modalità terapeutiche. “Attraverso questa collaborazione con ProQR, speriamo di utilizzare questa tecnologia per sbloccare nuovi trattamenti per migliorare la vita dei pazienti attraverso uno spettro di malattie”.

Secondo i termini dell’accordo, Lilly pagherà a ProQR 50 milioni di dollari in contanti in anticipo e farà un investimento azionario di 30 milioni di dollari nella società. ProQR potrebbe anche ricevere fino a 1,25 miliardi di dollari in più in pagamenti condizionali se certi obiettivi di sviluppo, regolatori e di vendita saranno raggiunti.

Gran parte dell’attenzione nel mondo dell’editing genetico negli ultimi anni è stata su CRISPR e le “forbici genetiche” che permettono ai ricercatori di apportare modifiche mirate al DNA. Nel 2020, gli scienziati Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier hanno vinto il premio Nobel per la chimica per il loro lavoro su CRISPR, e una serie di aziende biotecnologiche focalizzate sulla tecnologia stanno avanzando nella sperimentazione clinica.

I primi risultati sono stati incoraggianti. All’inizio di questa estate, una medicina CRISPR sviluppata da Intellia Therapeutics e Regeneron Pharmaceuticals ha fornito la prima prova clinica che la tecnologia di editing genico potrebbe funzionare quando viene consegnata sistematicamente nel corpo. I dati di CRISPR Therapeutics e Vertex, nel frattempo, hanno mostrato un grande potenziale nell’uso di CRISPR su cellule estratte dal corpo e poi reinfuse per trattare le malattie del sangue falcemia e beta-talassemia.

Lilly, che in precedenza non aveva investito nel campo, ha iniziato a interessarsi anche all’editing del DNA, prendendo in licenza la tecnologia da Precision Biosciences l’anno scorso.

I sostenitori dell’editing dell’RNA affermano che offre un modo per affrontare le mutazioni genetiche con meno rischi rispetto alle terapie geniche perché è temporaneo e reversibile.

La promessa dell’editing dell’RNA ha scatenato più startup, tra cui Shape Therapeutics e Korro Bio. Shape ha già strappato una partnership con Roche che può valere più di 3 miliardi di dollari se le aziende avranno successo nello sviluppo di trattamenti per malattie come l’Alzheimer e il Parkinson. L’accordo con Shape Therapeutics, mira anch’esso agli ADAR. Questa famiglia di enzimi è particolarmente attraente per l’editing dell’RNA delle cellule cerebrali, potenzialmente a causa dei livelli naturalmente elevati di espressione in quella sede. Roche e Shape dicono che stanno lavorando su Alzheimer e iParkinson.

Sia ProQR che Lilly hanno già lavorato su terapie RNA. A gennaio, ProQR ha annunciato di aver completato l’arruolamento di una prova fondamentale per il suo trattamento sepofarsen per una rara condizione genetica che porta alla cecità. L’iniezione oculare dell’azienda funziona legandosi all’RNA mutato per permettere lo splicing necessario a produrre una proteina essenziale per la visione.

Negli ultimi anni, Lilly ha siglato diversi accordi incentrati su farmaci basati sull’RNA. e nell’editing genico. Nell’aprile 2019, ha firmato un accordo con Avidity Biosciences per un valore di 35 milioni di dollari in anticipo e 405 milioni di dollari per opt-in per la piattaforma della biotech che combina anticorpi monoclonali e terapie basate su oligonucleotidi che mirano all’RNA. L’area di interesse iniziale per la partnership era l’immunologia, hanno detto i partner all’epoca.

Più di un anno dopo, a novembre, Lilly ha concordato una partnership con Precision BioSciences per un valore di 100 milioni di dollari in anticipo per le molecole della piattaforma di editing genico in vivo di quella biotech basata sull’enzima I-Crel con un focus iniziale sulla distrofia muscolare di Duchenne.

Con la sua piattaforma “pronta per andare in onda”, ProQR probabilmente dichiarerà il suo primo candidato della partnership con Lilly entro i prossimi 12 mesi, ha detto de Boer, Ceo della società biotech.