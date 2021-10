Elezioni amministrative, urne aperte: dove, quando e come si vota

Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: seggi aperti in 1.157 Comuni e nella Regione Calabria. Qui l’elenco di tutti i candidati e le liste

Urne aperte oggi e domani, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, per le elezioni amministrative che coinvolgeranno 1.157 Comuni sparsi per il territorio nazionale. Riflettori puntati sulle grandi città, (Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli) il cui risultato influirà sulla politica nazionale.

CHI PUÒ VOTARE E COME

Potranno votare gli elettori maggiorenni che dovranno recarsi presso il proprio seggio elettorale di residenza portando con sé un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Non sarà necessario esibire il Green Pass, ma sarà necessario indossare la mascherina e mantenere un metro di distanza.

QUANDO SI VOTA

Urne aperte domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15) per le regioni a statuto ordinario e per il Friuli Venezia Giulia. Per i Comuni sotto i 15000 elettori non è previsto il ballottaggio, per gli altri (sono 115) l’eventuale seconda chiamata alle urne è prevista domenica 17 ottobre e lunedì 18. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre sono previste anche le elezioni per la Regione Calabria, dopo la prematura scomparsa della presidente Jole Santelli. Sempre il 3 e 4 ottobre, infine, si svolgeranno le operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 del Comune di Lamezia Terme, dato che la sentenza del T.A.R. Calabria ha disposto l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali svoltesi nel 2019 con conseguente annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alle cariche di consiglieri comunali.

Date differenti riguardano ad alcune Regioni a statuto speciale: in Sicilia e Sardegna si vota il 10 e l’11 ottobre, mentre l’eventuale ballottaggio è fissato per il 24 ottobre. In Trentino Alto-Adige, invece, si vota solo il 10 ottobre, il ballottaggio è previsto per il 24 ottobre. Il 7 novembre, con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre, invece, si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

DIFFERENZE GRANDI E PICCOLI COMUNI

Nei Comuni sotto i 15000 abitanti, dove non è previsto il ballottaggio, votando il candidato sindaco si esprime una preferenza anche per la sua lista. Al contrario nei Comuni sopra i 15000 abitanti si potrà effettuare un voto disgiunto, esprimendo, per chi lo vorrà, una preferenza per il sindaco e una per una lista di schieramento diverso.

Il 3 e il 4 ottobre si svolgono anche le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER LE ELEZIONI

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e con il mezzo aereo per le consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi. A renderlo noto la circolare n. 77 del Servizio Elettorale con sconti ed esenzioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, in favore degli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Le consultazioni elettorali per le quali sono previsti gli sconti tariffari, riguardano: le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1; il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario; le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria e le elezioni amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Agevolazioni per i viaggi ferroviari

La società Trenitalia spa rilascerà biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard.

La società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori spa applicherà, sul prezzo al pubblico dei propri biglietti ferroviari, una riduzione pari al 60%. L’agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari nominativi di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy.

La Società Trenord srl, operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni con il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe.​​​

Agevolazioni per i viaggi via mare

La Società Compagnia Italiana di Navigazione spa (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti), la Società Navigazione Siciliana s.c.p.A, la Gnv S.p.A, la Grimaldi Euromed S.p.A. e la Nlg – Navigazione Libera del Golfo (per le isole dell’arcipelago campano, le isole Ponziane e le isole Tremiti), applicheranno la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.​

Agevolazioni autostradali

L’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat) ha informato che, per gli elettori italiani residenti all’estero, le concessionarie autostradali applicheranno l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”.​

Agevolazioni per l’acquisto di biglietti aerei

Alitalia Società Aerea spa applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale pari a € 40, applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno se superiore a € 40, escluse le tasse e i supplementi.