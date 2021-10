Autunno in Val d’Orcia: al via gli eventi a Pienza

Autunno in Val D’Orcia – Arte, cultura e musica nella città di Pio II: a Pienza iniziano oggi gli eventi nell’ambito del progetto L’Altra Stagione

Nell’ambito del progetto L’Altra Stagione, progetto di sviluppo del territorio alternativo al periodo dei grandi flussi, attraverso un più intimo e raccolto senso di bellezza, la Società Esecutori Pie Disposizioni, il Comune di Pienza, la Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pienza e la Fondazione Musei Senesi, in collaborazione con Opera Laboratori, propongono una nuova serie di incontri settimanali a Palazzo Piccolomini e a Palazzo Borgia-Museo Diocesano. Il ciclo di conferenze, concerti e visite guidate dal titolo Autunno in Val d’Orcia. Arte, cultura e musica nella città di Pio II, è rivolto alla valorizzazione della città ideale di Pio II nella sua interezza e si ispira alle finalità per cui il luogo fu concepito: sarà l’occasione di ascoltare studiosi e musicisti che amano il loro territorio e che da esso traggono ispirazione per il loro lavoro e la loro arte, di conoscere anche attraverso approfondimenti, la mostra prodotta dal Museo Nazionale del Cinema e Annamode dislocata nelle sale di Palazzo Piccolomini, del Palazzo Borgia, del Conservatorio S. Carlo di Pienza e in quelle del Museo Tepotratos di Monticchiello, di avvicinarsi al culto di Sant’Andrea patrono di Pienza attraverso la sacralità della sua reliquia conservata nel Museo Diocesano.

Gli eventi in programma si svolgeranno a partire da domenica 3 ottobre, ore 17:00, con una visita guidata al Palazzo Piccolomini dal titolo ‘Il Palazzo Piccolomini narrato nei Commentarii’, con un intermezzo musicale di Siena Viole Ensemble. Nel giardino di Palazzo Piccolomini seguirà una degustazione di Morellino di Scansano e Vermentino della Fattoria Boschetto di Montiano

Domenica 10 ottobre, alle ore 16,00 sarà la volta di Swinging Juliet Romeo e Giulietta di Zeffirelli nella cultura giovanile degli anni ’60, a cura di Maria Alberti storica dello spettacolo della Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze. Dopo la conferenza in Palazzo Piccolomini si potrà assistere ad un intermezzo musicale di Carmelo Giallombardo alla viola e Leonardo Ricci al violino. Nel giardino del Palazzo seguirà una degustazione di Brunello e Rosso di Montalcino della Abbadia Ardenga Il Poggio.

Domenica 17 ottobre, alle ore 16,00 il programma procederà con la vista guidata alla mostra Cinemaddosso, viaggio nella meraviglia dei costumi di Annamode. Al termine della visita interverrà la costumista Moira Johnson. Seguirà un brunch nel giardino di Palazzo Piccolomini con degustazione di prodotti tipici locali.

Domenica 24 ottobre, alle ore 16,00 Lucia Pelosi ci guiderà alla scoperta di Pienza Città di luce fra storia, arte e cinema. Al termine della visita, nel giardino di Palazzo Piccolomini, si potranno assaporare deliziosi cocktails a base di spezie ed erbe locali realizzati da Idyllium

Domenica 14 novembre, alle ore 16,00 chiude la serie di incontri Pio II e la testa di Sant’Andrea: una reliquia tra oriente e occidente a cura di Gabriele Fattorini direttore di Palazzo Borgia-Museo Diocesano. Interverrà anche Don Antonio Canestri Vicario Generale della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Al termine, i partecipanti all’evento saranno invitati nel cortile di Palazzo Piccolomini per una degustazione di tisane

Per info e prenotazioni :

+39 0577 286300

[email protected]