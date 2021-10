Kevin Follet duetta con Sicarius Hahni in “Voodoo”

Fuori il quarto singolo del producer Kevin Follet estratto dal nuovo album “Binary Kingdom”. Il brano si chiama “Voodoo” e vede la partecipazione di Sicarius Hahni

Torna l’esploratore sonoro veronese Kevin Follet con un nuovo singolo, il quarto estratto dal nuovo album che vedrà la luce entro la fine dell’anno. Un altro viaggio, un’altra esperienza sonora, un’altra collaborazione.

Questa volta si serve di Sicarius Hahni per portare a compimento un’opera dal sapore martellante, quasi ossessivo. È “Voodoo” il titolo della nuova produzione accompagnata dal b-side “The Egg”.

Instancabile, Kevin Follet, perpetua nella sua inarrestabile produzione, nella creazione di un percorso in continua metamorfosi ed evoluzione che lo vede arrivare da lontano e che lontano lo accompagnerà.

Un singolo più forte dell’altro, per prendere di petto, testa e cuore, una barriera sonora, disintegrarla e, come in un rituale Voodoo, entrare a impadronirsi dell’anima all’ascolto.

Ancora una volta, il producer veronese mette a segno un colpo straordinariamente efficace.

BIOGRAFIA

Kevin Follet è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea distintosi per ricerca, innovazione e sperimentazione. Un artista dalle molteplici identità, che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto. Polistrumentista, dal ’92 ad oggi , ha fatto suoi i più svariati generi: elettronica, edm, idm, trip hop, sperimentale, drone, ambient, punk, jazz, crossover, post metal, sludge. Tra i progetti che lo vedono tuttora impegnato citiamo le band WOWS, Dark Inc. e Cavrones, come solista invece citiamo Viscera AV Show e Sleep Disorder AV Show, progetti che gli hanno consentito di esibirsi in tutta Italia ed anche all’estero. Dal 2010 è socio fondatore di Drummond Records, etichetta discografica di musica elettronica che ha all’attivo numerose produzioni ed un roster di oltre 25 artisti tra nazionali ed internazionali. Ha condiviso il palco con: Shigeto, Superpitcher, Petar Dundov, Arturo Hevia, Einmusik, Tim Paris, Brando Lupi, Ricardo Tobar, Ryan Davis, Tiger Rose, Eraldo Bernocchi, Naresh Ran, Hate & Merda, Bologna Violenta, Chrch, Mayhem, Storm{o}, Estatic Vision solo per citarne alcuni.