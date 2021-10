“I’m broken” è il nuovo singolo di Asia Argento

Asia Argento commenta la genesi del brano, affermando: “Vomitai il testo su una delle tracce di Holly, avevo così bisogno di scriverlo che lo terminai nel giro di venti minuti. Volevo raccontare il mio tormento fisico e morale, il beat di Holly era allegro, pieno di speranza, e quindi invece di piangere sulle mie miserie, scrissi un testo auto ironico. Mi ricordo che avevo scritto una parte in cui facevo un parallelo fra me e Frida Kahlo. Mi rendo conto che era azzardato, non volevo naturalmente paragonarmi a lei come artista, ma la sua resilienza, il suo modo di usare l’arte per esorcizzare la sua infermità, riuscire a dipingere quando era costretta a letto, furono di enorme ispirazione per scrivere il primo testo, e tutti gli altri che seguirono.”

“I’m broken” è stato prodotto da Holly, scritto ed interpretato da Asia Argento. Scratches di Dj Gruff. Il brano è distribuito da Ammonia Records in Italia, Francia e Svizzera e nel resto del mondo da Manimal Group.

Asia Argento

Da sempre un’anima ribelle e inquieta del panorama artistico internazionale, sempre pronta ad affrontare la bufera in alto mare, nuotando da sola e controcorrente. Asia è un’artista poliedrica e a tutto tondo, che valica in modo personale i linguaggi dell’arte e l’intrattenimento. Regista, attrice, scrittrice e sceneggiatrice, modella, performer, dj e cantante, volto televisivo e cinematografico internazionale pluripremiato, è un’attivista impegnata per i diritti civili, in particolare delle donne. Alle spalle due album in studio e diverse collaborazioni con artisti internazionali come Brian Molko dei Placebo, Tricky, Munk, The Penelopes e Indochine. Fresca di pubblicazione della sua prima autobiografia dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”, torna alla musica nel 2021 con un album dalle atmosfere scure, dal titolo “Music from my bed”. Un lavoro originale che si muove con naturalezza tra l’inglese e il romanesco in una tempesta di suoni che miscelano elettronica, trap, rap e world music, prodotto dal producer statunitense Holly.

Per seguire Asia Argento:

Instagram

Spotify