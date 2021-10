Fuori una nuova e bellissima live session di Oana

L’enigmatica Oana con una nuova live session registrata al Blackstar Recording Studio: è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo la pubblicazione del disco di debutto dal titolo I Fiori Del Male, torna l’enigmatica Oana con una nuova live session registrata @ Blackstar Recording Studio. Un mondo oscuro che ci svela finalmente l’universo live di uno dei nomi più interessanti della scena elettronica underground. Oana, atipica e misteriosa cantautrice classe 1992, senza origine nè destinazione, diventa l’anima di una discoteca abbandonata.

Sono Oana. “Una, nessuna, centomila”. Ho un unico desiderio: la catarsi. Credo nell’arte come strumento essenziale per la liberazione dalle forme ripetitive del quotidiano. Ho sentimenti anticonvenzionali, ma provo rispetto reverenziale per la musica.

Sono nata nel ’92, non importa dove. Ho fatto il Classico e poi ho lavorato nei bar (cioè ci lavoro ancora). A 25 anni ho mollato il conservatorio ed ho iniziato a scrivere la mia musica, poi ho conosciuto Mr. Blackstar ed insieme abbiamo iniziato a lavorare al mio primo EP, “I FIORI DEL MALE”.

