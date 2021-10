Freedome vince Atena Startup Battle 2021

Freedome, l’innovativa piattaforma per vivere esperienze indimenticabili all’aria aperta, vince l’edizione 2021 di Atena Startup Battle

Sicuramente la pandemia e i conseguenti mesi di lockdown hanno inciso molto sulle modalità di fruizione del tempo libero e delle vacanze e hanno indotto gli italiani a optare per un turismo esperienziale e sostenibile passando più tempo all’aria aperta alla scoperta di panorami e luoghi della nostra penisola, come descritto nel Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” presentato in occasione della 42° Giornata Mondiale del Turismo a Milano.

E proprio a questa tendenza si è ispirata la piattaforma sviluppata da 8 giovani professionisti milanesi provenienti dal mondo della finanza, del marketing e dell’informatica, che si sono aggiudicati il gradino più alto del podio alla finale di Atena Startup Battle, la più grande sfida tra startup innovative provenienti da tutta Italia, ideata e promossa da TMP Group, media company internazionale specializzata in eventi e comunicazione digitale, e patrocinata dalla Commissione Europea, dal Comune di Milano e dal CSAVRI dell’Università degli Studi di Firenze.

Si chiama Freedome, il primo marketplace di attività outdoor in Italia che connette oltre 1.300 esperienze all’insegna dello sport, dell’esplorazione, dell’avventura o del relax con le offerte di più di 400 operatori professionali sul territorio nazionale: dalle escursioni nei sentieri di montagna, alle cavalcate nei boschi, dalle arrampicate su pareti ghiacciate al rafting e poi diving, kayak, kitesurf, ebike, parapendio, mongolfiera, guida sportiva su pista o da rally, ciaspolate, sci e snowboard, e molto altro. L’innovativa piattaforma (freedome.it) permette a chiunque – da soli, in coppia o con tutta la famiglia – di scoprire e vivere momenti indimenticabili nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, ancora in corso, perché queste tipologie di attività si svolgono all’aria aperta, in piccoli gruppi e lontano dai grandi centri affollati.

Subito dopo Freedome, che ha vinto il premio di 50 mila euro in percorsi di accelerazione, servizi di consulenza e supporto alla comunicazione e agli investimenti, al secondo e al terzo posto della classifica delle startup più innovative d’Italia si sono posizionati e-steps, azienda che propone soluzioni di monitoraggio durante e dopo l’ospedalizzazione nei pazienti affetti da sclerosi multipla utilizzando la biomeccanica e protocolli di riabilitazione a distanza, e Lace It App, applicazione in ambito retail che permette di trovare e acquistare le sneakers desiderate nei negozi preferiti dagli utenti.

A conclusione della giornata la giuria di esperti composta da Leyton, Google For Startups, N26 e TMP Group ha anche eletto la vincitrice del contest Atena Next Gen, un momento dedicato alle idee innovative presentate da studenti, giovani sviluppatori, designer o gruppi di lavoro che non hanno ancora costituito una startup: tra le 10 finaliste è Skillando – Digital Volunteering, community di volontari che opera in Italia e nei Paesi emergenti per combattere il divario digitale e sostenere attività di impatto sociale sfruttando appieno il potenziale degli strumenti digitali, il progetto che si è così aggiudicato il premio di 10 mila euro in servizi e consulenza.