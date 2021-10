Dall’arte romana a Tiziano: l’autunno degli Uffizi

Dal 5 ottobre il via ad una nuova stagione di esposizioni agli Uffizi con Tiziano, Dante, la scultura romana, l’arte contemporanea e molto altro

Tante esposizioni, dentro e fuori dal museo, il ritorno degli incontri culturali settimanali del mercoledi pomeriggio, le dirette dalle sale del museo su Facebook per spiegare ‘live’ i capolavori. E’ l’autunno ‘caldo’ d’arte degli Uffizi, fatto di un ricco e variegato ventaglio di mostre, un denso calendario di conferenze con intellettuali, professori e specialisti di numerosi settori, una serrata programmazione di iniziative social per raccontare online Gallerie.

LE MOSTRE D’AUTUNNO – Tiziano, la nuova acquisizione di un dipinto dantesco, le raffigurazioni di San Francesco nel Medioevo e nel Rinascimento, i bambini nell’Antica Roma, e come sempre l’arte contemporanea. In autunno ripartono di slancio le attività espositive, con alcuni focus d’eccezione. Si comincia il 5 ottobre, con il Ritratto di Jacopo Strada di Tiziano, un capolavoro assoluto dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, dal quale raramente è stato concesso in prestito: sarà esposto nella Sala Bianca di Palazzo Pitti (5 ottobre – 16 gennaio); a seguire, sempre a Palazzo Pitti, nell’andito degli Angiolini, l’arte contemporanea con la mostra ‘Smarriti’ di Franco Ionda (12 ottobre – 12 dicembre). Gli Uffizi, dall’ 8 ottobre al 9 gennaio, nella Sala della Niobe accoglieranno un dipinto del Seicento che, per l’epoca, ha un soggetto rarissimo, tratto dalla Divina Commedia di Dante: è l’inquietante Conte Ugolino di fra’ Arsenio Mascagni, acquistato proprio nelle scorse settimane dai Friends of the Uffizi Gallery e donato al museo fiorentino. E dal 2 novembre al 19 dicembre viene affrontato il tema della lotta alla violenza contro le donne (la cui giornata ricorre il 25 novembre) ponendo in dialogo, agli Uffizi, il busto di Costanza Bonarelli realizzato da Gian Lorenzo Bernini (che, amante della dama, la sfregiò per gelosia), con gli scatti di donne che hanno subito violenze, della fotografa contemporanea sarda Ilaria Sagaria. Sempre agli Uffizi, dal 23 novembre al 24 aprile, l’archeologia sarà di scena con la rassegna “A misura di bambini”, che racconterà l’infanzia ai tempi dell’antica Roma. Ma le mostre degli Uffizi non saranno solo agli Uffizi: in omaggio a San Francesco, patrono d’Italia, la cui giornata si celebra il 4 ottobre, le Gallerie inviano la più celebre raffigurazione antica delle Stigmate del Santo – realizzata nella prima metà del Duecento da un pittore pre-giottesco, il cosiddetto Maestro del Croce 434, a un’esposizione nella città natale del Poverello, Assisi (Intorno a Francesco. Uffizi diffusi ad Assisi, Assisi, Sala ex Pinacoteca, 28 settembre – 6 gennaio). Sempre a lui dedicata, nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi, condotto insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è poi ‘L’ultimo sigillo di San Francesco alla Verna’, un’iniziativa che prevede uno scambio di capolavori tra la Galleria degli Uffizi e la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero di Castiglion Fiorentino (2 ottobre – 6 gennaio 2022). E di nuovo nell’ambito di Terre degli Uffizi è “Seguaci di Giotto in Valdelsa”, con opere in prestito dalle Gallerie al Museo d’arte Sacra di Montespertoli, al via sabato 25 settembre (ed in corso fino al 6 gennaio).

Da non dimenticare infine le mostre già in corso nel complesso museale: le installazioni ‘arboree’ di Giuseppe Penone agli Uffizi (visibili fino al 3 ottobre) e l’esposizione del capolavoro di Raffaello, il Ritratto di Leone X, grande protagonista lo scorso anno della mostra dedicata all’Urbinate nei Cinquecento anni dalla sua morte, in un allestimento appositamente dedicato nella sala delle Nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti (fino al 16 gennaio 2022).

INCONTRI D’ARTE E CULTURA – La musica nell’antica Grecia; gli ebrei nella Toscana dei Medici; la storia delle grandi botteghe d’arte fiorentine del Rinascimento; la riscoperta di un capolavoro appena acquisito dagli Uffizi (il San Paolo di Pellegrino Tibaldi) e la sua storia, ricostruita da un giovane studioso milanese; le collezioni di icone russe a Palazzo Pitti e in altri musei italiani. Sono solo alcuni dei temi e dei protagonisti di “Incontri di arte e cultura”, il ciclo di conferenze del mercoledì alle 17 nell’auditorium Vasari delle Gallerie, curato da Fabrizio Paolucci, responsabile dell’Arte classica e coordinatore delle iniziative scientifiche del museo. Fino a Natale sono in programma 14 appuntamenti: per il momento le conferenze saranno come di consueto trasmesse in diretta sulla pagina Facebook degli Uffizi.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: ”Il museo non è solo un contenitore di opere ma anche un centro di irradiaamento di idee e un luogo di confronto: agli Uffizi la ricerca non si interrompe mai, si pubblicano libri, si discutono argomenti che interessano l’arte, l’insegnamento dell’arte, l’economia e la gestione dell’arte. Le nostre mostre, le conferenze del mercoledì e le dirette Facebook fanno parte di questa attività continua che avvicina e rende partecipi i nostri visitatori reali e virtuali”.

GALLERIE DEGLI UFFIZI, LE MOSTRE AL VIA

Seguaci di Giotto in Valdelsa, Museo d’Arte Sacra, Montespertoli, 25 settembre – 6 gennaio;

Intorno a Francesco. Uffizi diffusi ad Assisi, Assisi, Sala ex Pinacoteca, 28 settembre – 6 gennaio;

L’ultimo sigillo di San Francesco alla Verna, Galleria degli Uffizi (Firenze) – Chiesa di Sant’Angelo al Cassero (Castiglion Fiorentino), 2 ottobre – 6 gennaio;

Un ospite da Vienna. Jacopo Strada di Tiziano, Sala Bianca, Palazzo Pitti, 5 ottobre 2021 – 16 gennaio 2022;

Dante nel Seicento: il conte Ugolino di Fra Arsenio Mascagni donato dai Friends of the Uffizi Galleries, Sala della Niobe, Galleria degli Uffizi, 8 ottobre – 9 gennaio;

Smarriti. Franco Ionda, Andito degli Angiolini, Palazzo Pitti, 12 ottobre – 12 dicembre 2021;

Lo sfregio. Bernini / Sagaria, 2 novembre – 19 dicembre 2021;

A misura di bambini. Crescere nell’antica Roma, Sala Detti e Sala del Camino, Galleria degli Uffizi, 23 novembre 2021 – 24 aprile 2022.

INCONTRI DI ARTE E DI CULTURA

FINO A DICEMBRE 2021

Gli incontri iniziano ogni mercoledì alle ore 17 e sono fruibili in diretta sul canale Facebook de Le Gallerie degli Uffizi

6 ottobre

Dietro le quinte

Le grandi botteghe artistiche. Dipingere a Firenze nel Rinascimento

Matteo Gianeselli

13 ottobre

Laboratorio universale

L’ascesa della società algoritmica e il ruolo strategico della cultura

Luciana Lazzeretti

20 ottobre

Gli Uffizi e il territorio

Ebrei di una Toscana ‘minore’: gli ebrei nello stato mediceo prima dell’epoca dei ghetti

Piergabriele Mancuso

27 ottobre

Laboratorio universale

“Sentire” il museo: la multisensorialità come chiave di lettura dell’opera d’arte

Francesca Bacci

3 novembre

Capolavori su carta

Ludolf Verworner e la Firenze teosofica nel primo Novecento

Andrea Muzzi

10 novembre

Capolavori su carta

I marmi sulla carta. Sculture antiche degli Uffizi nei disegni degli artisti tra Cinque e Settecento

Anna Maria Riccomini

17 novembre

Dietro le quinte

Il sigillo dell’angelo: icone russe dalle collezioni italiane

Giuseppe Barbieri e Silvia Burini

24 novembre

Dietro le quinte

Cultura e istituzioni

Paolo Baratta in conversazione con Valdo Spini e Eike Schmidt

1 dicembre

Tesori dai depositi

Il foro di Traiano e il trionfo di marmo: alla ricerca dei “barbari” tra Roma e Firenze

Lucrezia Ungaro

7 dicembre

Gli Uffizi e il territorio

Bachiacca: Mugello and the Medici Court (in lingua inglese)

Robert G. La France

15 dicembre

Tesori dai depositi

Una pala di Santa Maria delle Grazie a Milano agli Uffizi

Giovanni Agosti e Agostino Allegri

22 dicembre

Dietro le quinte

La ricostruzione del trittico degli Uffizi di Andrea Mantegna

Stefano L’Occaso