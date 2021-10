Calice online con il brano “Chiavi In Mano”

“Chiavi In Mano” è il nuovo singolo dell’artista bolognese di formazione rap Calice: il brano è disponibile sugli store digitali

Disponibile in digitale (https://links.altafonte.com/kp5vmnn) per l’etichetta indipendente Molto Forte “Chiavi In Mano”, il nuovo singolo di Calice, artista bolognese classe 1995 di formazione rap le cui canzoni, da poco più di due anni, hanno un’inclinazione sempre più melodica.

La produzione musicale del brano è di Benzaiten, artista che affianca Calice dal 2020: i due, prima dell’estate, hanno pubblicato l’EP “Tasche Bucate” che fotografa con 7 brani il primo biennio passato in studio insieme. Ora, con “Chiavi In Mano”, inizia una fase artistica che prosegue quanto fatto finora e vuole rivolgersi a un pubblico sempre più trasversale. Il brano ha un testo spensierato, racconta una situazione comune in cui si attende volentieri una persona con cui si sta bene insieme, e Calice, come ha sempre fatto nella sua carriera, si mette ulteriormente alla prova sperimentando la scrittura su una base musicale dalle influenze elettroniche in cui la sua metrica prende nuove direzioni.

La copertina di “Chiavi In Mano” ha un artwork curato da Alessandro Chersovani, in arte “Chezzo”.

CALICE, nome d’arte di Francesco Caliandro, nasce nel 1995 a Bologna, città che lo ha ispirato a più riprese, lo ha formato musicalmente e gli ha dato molte occasioni per esibirsi dal vivo, non solo sui palchi del circuito underground. Nel 2010 si avvicina al rap e alla scrittura dopo aver mosso i primi passi da writer. Da rapper viene lodato per la scrittura ingegnosa e uno stile molto tecnico: “Cavie”, un suo pezzo del 2014 con il featuring di Mattak, è stato definito “il brano più tecnico realizzato in Italia da molti anni a questa parte”. Dopo due EP rap – “Falena” nel 2017 e “SoundClown” con Santiegaz nel 2018 – inizia a sentire l’esigenza di approcciarsi alla musica in un altro modo: “Volevo semplificare – racconta. Rendere tutto più chiaro, comprensibile a tutti con poche parole. Volevo farmi capire da più persone possibili”. Da questa intenzione e dall’incontro del 2020 con Benzaiten nasce uno stile musicale che oggi è già rappresentato da vari singoli apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori tra cui “Bravi Ragazzi” e “Playboy”. Alcuni di questi sono confluiti nell’EP uscito a maggio 2021, “Tasche Bucate”, in cui è ospite un altro artista bolognese, Mido. “Chiavi In Mano” è il capitolo più recente di questo percorso musicale.