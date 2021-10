A Roma in mostra le opere di Nicola Samorì

Il forlivese Nicola Samorì ci introduce al percorso espositivo della sua nuova personale nella sede Monitor di Roma fino al 26 novembre

“Questa è la mia prima mostra che prende le ferie dal museo e presenta forme che non hanno radici nelle pinacoteche”. Così Nicola Samorì (Forlì 1977), ci introduce al percorso espositivo della sua nuova personale nella sede Monitor di Roma.

Roma (manuale della mollezza e la tecnica dell’eclisse) rivela al pubblico la presenza nelle immagini di Samorì di un codice genetico indipendente dal filone a cui è stata ricondotta più frequentemente la sua produzione da un decennio a questa parte, con un corpus di opere inedite che possono a primo acchito creare spaesamento, ma che in realtà vedono potenziati aspetti già in nuce in altri lavori più recenti. La mostra è accompagnata da un testo critico a cura di Davide Ferri.

Le nature morte introducono i soggetti prescelti per la mostra allestita nella sede Monitor di Pereto, Senza Figura, in cui Samorì ricopre la doppia veste di pittore e di curatore, invitando artisti a lui vicini per ricerca, dialogo e condivisione di esperienze. Chiara Lecca (Modigliana, 1977), Enrico Minguzzi (Cotignola, 1981), Pierpaolo Campanini (Cento, 1964) e Mattia Moreni (Pavia 1920 – Brisighella 1999) prendono di petto la natura, mettendosi di fronte a essa in un confronto tutt’altro che pacificato e fluido, interessati piuttosto alla sua ambiguità, alle sue implicazioni semantiche, alle distorsioni delle forme che si compiono in bilico tra contemplazione e colluttazione.

MONITOR Roma Nicola Samorì – Mostra personale Roma (manuale della mollezza e la tecnica dell’eclisse) Opening 01.10.2021 ore 18 – 21 Fino al 26 novembre MONITOR Pereto Senza Figura – Mostra collettiva Artisti: Pierpaolo Campanini, Chiara Lecca, Enrico Minguzzi, e Mattia Moreni, Nicola Samorì Opening 02.10.2021 ore 12 -17 Fino al 14 novembre