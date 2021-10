A Pienza un pranzo per il Meyer di Firenze

“A pranzo per il Meyer” con Fondazione Noi-Legacoop Toscana e Coop Unione Amiatina: il 3 ottobre una raccolta fondi per l’Ospedale pediatrico

Un pranzo di raccolta fondi a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer: è “A pranzo per il Meyer”, l’evento di solidarietà organizzato da Coop Unione Amiatina e Fondazione Noi – Legacoop Toscana per domenica 3 ottobre a Pienza (SI).

Partecipando al pranzo (la quota minima di adesione è di 50 euro) si contribuirà alla realizzazione del progetto MeyerPiù, il progetto di crescita ed ampliamento dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Si rinnova così l’impegno del mondo della cooperazione toscana aderente a Legacoop a favore del progetto Meyerpiù, dopo il pranzo organizzato tre anni fa al Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano (Gr), grazie al quale erano stati devoluti 20.000 euro. Alle ore 10.00 appuntamento in Piazza Pio II per le visite guidate alle meraviglie di Pienza. Il pranzo si terrà alle ore 13 presso La Terrazza del Chiostro (Corso il Rossellino n. 26 – Pienza). Saranno osservate tutte le prescrizioni nel rispetto della normativa anti-covid, compresa la richiesta di esibizione del green pass.

Inoltre, per chi vorrà dare un ulteriore sostegno al progetto e per fare donazioni aggiuntive a quelle previste dalla partecipazione all’evento, è possibile utilizzare il conto corrente intestato alla Fondazione Noi utilizzando la causale “Pranzo raccolta fondi Fondazione Meyer 3 ottobre 2021”, Codice IBAN: IT 69 Q 05387 02802 000035366275.