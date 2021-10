Piombo Donna è la nuova collezione OVS

La catena veneziana OVS propone la nuova collezione Piombo Donna: una linea di abbigliamento senza pregiudizi e con capi adatti a tutte/i

Massimo Piombo, direttore creativo di OVS ha messo a punto una collezione personalizzata, con abbinamenti inusuali di tessuti e colori e senza pregiudizi: un modo di affrontare l’abbigliamento quotidiana avendo sullo sfondo il tema della diversità. Il gruppo veneziano prosegue con “Piombo Donna” nel suo percorso di evoluzione verso una moda per tutti, legata alle differenti sensibilità e ai molteplici stili dell’Italia.

«Una sfida bellissima per me – dice Piombo – Ho potuto misurarmi con un progetto dedicato esclusivamente alla sensualità e alla bellezza, per raccontare un mondo di pezzi pensati per vestirsi liberando l’emotività femminile».

Le donne potranno avere non solo la loro collezione dedicata ma potranno anche attingere ai capi per l’uomo, mentre alcuni item ‘no gender’ come maglioni, sciarpe o foulard saranno a disposizione di tutti, accostando elementi diversi per materiali, forme, colori, abbinati in modo insolito: il cappotto passepartout, da indossare con jeans e sneaker ma anche sopra a un abito da sera; il peacot più corto e con un tocco esotico, le giacche morbide, lo chemisier, la maglieria colorata, le fantasie sempre accostate a un colore primario.

Ad Ancona, invece, le vetrine della boutique Coltorti hanno attratto l’attenzione generale perché, tra i vestiti di alta sartoria e di firme famose, erano esposti anche tre sex toys. Usciti dalle ‘peccaminose’ pagine dei siti delle vendite online, che per altro sembra vadano a gonfie vele, i tre giocattoli si sono anch’essi messi un abito di classe.

Il marchio è quello di YSPOT, un brand di Milano che vuole distinguersi proponendo una esperienza d’acquisto più gratificante. Niente colori fluo e forme volgarmente esplicite, ma al contrario colori pastello e forme delicate che possano incrociare il gusto estetico soprattutto femminile. Oggetti quindi che, ben oltre la loro funzionalità, possono pareggiarsi allo stile sofisticato della boutique di Ancona.