Pace fatta tra Salvini e Meloni: “Governeremo l’Italia”

A poche ore dalle amministrative il centrodestra si riscopre riunito. Salvini e Meloni tra selfie e abbracci: “Governeremo insieme”

Baci, abbracci e selfie. Tutto a favore di telecamere. Matteo Salvini e Giorgia Meloni dipingono un quadretto idilliaco il giorno dopo il mancato incontro a Milano e le tensioni che ne sono scaturite. A Spinaceto, periferia sud di Roma, per un’iniziativa elettorale a favore di Enrico Michetti, Salvini arriva per primo e si ferma a prendere un caffè. Quando, con qualche minuto di ritardo, arriva anche Meloni è il leader leghista a prendere in mano la situazione. Accompagna Meloni poco più in là, tra i palazzi e i graffiti di Spinaceto, e qui i due si regalano abbracci, selfie, qualche bacio verso gli obiettivi. “Siamo destinati a governare insieme”, dice Salvini.

Poco più in là, racconta la Dire (www.dire.it), c’è Antonio Tajani che però non viene invitato nella foto. “Antonio più tardi ti coinvolgiamo, ora facciamo una cosa a due. Le cose a tre le facciamo più tardi- prova a scherzare Salvini- non è il momento…”.