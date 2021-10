Luca Kabir pubblica “Passo con il Rosso”

“Passo con il Rosso” tradisce le regole: il nuovo singolo del cantautore brianzolo Luca Kabir è disponibile sulle piattaforme streaming

“Passo con il Rosso” è il titolo del secondo singolo dell’anno di Luca Kabir, fuori su tutte le piattaforme digitali. Classe 1982, Luca nasce in Brianza. Ha l’urgenza di dar voce alle parole non dette, pensieri intrappolati. Urlare, con leggerezza, le consapevolezze e gli stati d’animo che facciamo fatica ad esprimere. Una voce quieta, che canta testi onirici, a tratti malinconici, scrivendo con le immagini.

“Passo con il Rosso” tradisce le regole. È un inno per chi sa sognare e sfida i condizionamenti che il mondo impone, per chi crede che la diversità sia un’arma e non una condanna.

Composto e arrangiato da Luca Kabir e prodotto da Ricky Carugati.

Link Spotify: https://spoti.fi/3E2snG3