Laïoung torna con un nuovo album

Laïoung pubblica il nuovo album “Vox Populi”: il disco del cantante nato a Bruxelles nel 1992 è disponibile sulle piattaforme streaming

E’ uscito VOX POPULI, l’attesissimo terzo album di Laïoung, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, prodotto pubblicato e promosso dal gruppo discografico internazionale Planet Records in collaborazione con RRR Records e distribuito da Planet Distribution (distribution department del gruppo Planet Records).

Vox Populi è il punto d’arrivo di un viaggio durato oltre tre anni nel quale, attraverso gli incontri con la gente comune, Laïoung sviluppa le influenze e l’ispirazione all’origine di questo disco. 21 brani in chiave trap stile Atlanta che esprimono la “Voce del Popolo”, ascoltata in ogni angolo del mondo durante i suoi viaggi.

La traccia che ha preceduto l’uscita dell’album è stata il singolo “Fanno di tutto per hype (Trappocalisse)” featuring Fabri Fibra, nella quale l’artista si è cimentato in una delle collaborazioni presenti nel disco. Come a sottolineare la varietà delle influenze raccolte nel suo lungo viaggio, come a voler esprimere con ancora maggior forza la ricchezza della Vox Populi, Laïoung duetta con artisti dagli stili più diversi: Fabri Fibra, Clementino, Maruego, Max il Nano, Bello Figo, Showtime Gp e Qba. Il disco, ad eccezione delle tracce “L’Ultima Parola” sviluppata a quattro mani con i produttori internazionali Cuban Deejays e “Nessuno Lo Fa Come R” e “Milano Shanghai” insieme a The Dog, è stato interamente prodotto dall’artista stesso.

In contemporanea all’uscita del disco viene pubblicato il video del nuovo singolo “L’Ultima Parola” che vede la collaborazione del gruppo internazionale di producers Cuban Deejays, proprio in questi giorni nelle radio e charts in mezzo mondo con il loro ultimo singolo “Sound of Fiesta (Vamos a la Playa)” che vede il featuring della star jamaicana Shaggy.

Il video de “L’Ultima Parola” è stato realizzato dal regista Riccardo Piscopo (56K Productions), e mette in scena il gioco tra le parti in una dinamica di coppia: l’incomunicabilità e la solitudine che si può vivere anche quando si è in due. Uno stare insieme che pare forzato, proprio come recita il testo del brano: “ed era sempre così, volevi l’ultima parola, ti ho dato l’ultima parola, hai preferito me che restare da sola” .

Di Vox Populi Laïoung ci racconta: “Dopo Veni Vidi Vici non ho avuto una vera possibilità di poter esprimere al meglio la mia arte e solo vivendo esperienze tra la gente, ascoltando la “Voce del Popolo” sono riuscito ad esprimere il meglio di me. VOX POPULI è il racconto della mia vita in questi ultimi anni in musica, spero vi possa piacere come è piaciuto a me realizzarlo.”

LAIOUNG:

Giuseppe Bockarie Laïoung Consoli è nato a Bruxelles nel 1992 da padre italiano e madre della Sierra Leone; il suo nome d’arte deriva dall’unione delle parole Lion e Young, giovane leone. Laïoung è cresciuto circondato dalla musica, grazie allo zio, il musicista Bai Kamara Jr ed ai suoi genitori (il padre suona sette strumenti mentre la madre canta dancehall). In giovane età ha girato il mondo: prima l’Italia, poi Londra, Parigi e vari posti in Europa, dove ha creato il movimento #THERRRMOB basandosi su musica, arte e fashion. Laïoung ha l’abilità di produrre ogni genere di musica mixando le diverse culture a cui appartiene e suona sia il piano che la chitarra. Il suo primo singolo Giovane Giovane, uscito a settembre del 2016 e prodotto dallo stesso Laïoung, è disco di platino. Nel febbraio del 2017 pubblica il primo singolo ufficiale intitolato Wooh e seguito da CLMG e Flus2. Nello stesso periodo esce la riedizione del suo album Ave Cesare: veni, vidi, vici, in doppio CD e con dieci inediti. Laïoung vanta collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, nel singolo Dipinto di Blu presente all’interno dell’album Fenomeno; Gue Pequeno, con il quale ha pubblicato il singolo Vengo dal basso; Biagio Antonacci con il brano Sei nell’aria. Con il marchio RRR Mob, da lui fondato, si dedica alla scoperta e promozione di nuovi talenti in Italia e all’estero. Nel 2018 firma con Polydor, etichetta di Universal Music Italia. A novembre pubblica il singolo inedito Nero su Nero. Agli inizi del 2019 esce brano Hang with us e Proteggimi che hanno anticipato il suo album Rinascimento. Dopo un periodo di ulteriore crescita professionale e personale Laïoung torna con un brano di denuncia sull’utilizzo sbagliato dei social, intitolato Fanno di tutto per hype (Trappocalisse) che anticipa l’uscita del nuovo album, Vox Populi, pubblicato il 10 Settembre 2021.