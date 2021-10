I LOVE LEGO. La mostra a Firenze dei celebri mattoncini

Anche Frida Kahlo è stata “legolizzata” e sarà presente alla Mostra I LOVE LEGO a Firenze dal 13 ottobre e fino al 31 gennaio

La mostra dedicata ai Lego, i mattoncini più famosi del mondo, colorerà l’istituto settecentesco degli Innocenti a Firenze, da sempre impegnato nell’accoglienza, nella difesa e nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La mostra sarà ricca di riproduzioni, anche di opere d’arte, ma sarà anche dedicata a delle attività ricreative, regalando una giornata di svago ai bambini… ma anche agli adulti! I Lego continuano infatti ad intrattenere ed appassionare persone di tutte le età. I celebri mattoncini non pongono limiti di età, e permettono di sbizzarirsi nelle creazioni.

Nella mostra I LOVE LEGO sarà possibile vedere anche riproduzioni di monumenti storici simbolo della città. Come la facciata della basilica di Santa Croce e il celebre campanile di Giotto nella basilica di Firenze, a cura di Luca Petraglia. Non mancheranno anche gli “oli su tela”, dipinti celebri… legolizzati”! Come la Gioconda di Leonardo Da Vinci e i quadri dell’iconica, e più recente, Frida Kahlo, firmati da Stefano Bolcato. Immancabili saranno anche le vignette del collettivo Legolize, che continua a fare dell’arte ironia, con l’ideazione di simpatici siparietti servendosi degli omini dei Lego, ed hanno un seguito sui social di ben 2 milioni di followers.

La visita alla mostra si rivelerà una giornata in cui guardare con nostalgia ai nostri giochi d’infanzia. Ma anche un momento di svago grazie alle attività che verranno proposte al pubblico. La mostra I LOVE LEGO è organizzata da In Your Event e Piuma in collaborazione con Arthemisia. Realizzata anche grazie ad alcuni dei più appassionati collezionisti privati.

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/14/i-love-lego-arriva-al-centro-culturale-altinate-di-padova/

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/15/inside-dali-la-mostra-inaugura-a-firenze/

https://www.museodeglinnocenti.it/i-love-lego-firenze/