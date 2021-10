Concorso Internazionale Musica Sacra: ecco i vincitori

Ecco gli 8 vincitori del Concorso Internazionale Musica Sacra 2021: la Finale in forma di Concerto di Gala presso la Basilica SS. Apostoli a Roma

Al termine di un’entusiasmante Finale in forma di Concerto di Gala presso la Basilica SS. Apostoli a Roma sono stati proclamati gli 8 vincitori del Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2021. Hanno vinto i Soprani Francesca Mannino (purtroppo non vedente) e la anglo-greca Danae Eleni, tra i mezzosoprani la altoatesina Aurora Faggioli e la calabrese Ester Ferraro, tra i tenori il coreano Dongyeol Park ed il ligure Raffaele Feo, per la categoria Bassi il basso romano Giordano Farina ed il basso-baritono parigino Alexandre Baldo.

Ospite d’onore il Vice Governatore della Regione Moravia Slesia della Repubblica Ceca Lukáš Curylo, arrivato appositamente a Roma per sostenere il progetto europeo “Let’s Sing Oratorio Music” di cui il concorso è la selezione ufficiale internazionale. Hanno consegnato i premi in rappresentanza del Comitato d’Onore del Concorso gli Ambasciatori presso la Santa Sede S. E. Vaclav Kolaja Ambasciatore della Repubblica Ceca, S. E. Jakob Štunf Ambasciatore della Slovenia, S. E. Caroline Weijers Ambasciatore dei Paesi Bassi, l’Ambasciatore della Russia Alexander Avdeev, il Vice Ambasciatore della Slovacchia Sig.ra Petra Frankova, il Primo Consigliere dell’Ambasciata di Armenia in Italia Sig.ra Kristina Mehrabekyan, il Consigliere dell’Ambasciata di Grecia Dott.ssa Christina Karagiorga, la Sig.ra Mihaela Raluca dell’Ambasciata di Romania in Italia.

La Finale è stata presentata da Vincenzo Bocciarelli, amatissimo attore teatrale e cinematografico nato alla scuola di Giorgio Strehler, al secondo anno di conduzione, che ha incantato e divertito il pubblico con l’interpretazione di brani classici e interviste ai personaggi presenti e sarà trasmessa in differita da Telepace in mondovisione e da Radio Vaticana il 3 ottobre alle 15:30.

“Sono felice e onorato – ha dichiarato Bocciarelli – di essere per il secondo anno alla conduzione del Concorso Internazionale Musica Sacra. Assistere allo sbocciare di nuovi giovani talenti, carichi di passione ed entusiasmo nei confronti dell’arte, è profondamente confortante. Significa che nonostante tutto, il mondo legato allo spettacolo di qualità e di prestigio continua a sopravvivere…”

La premiazione delle Soprano Francesca Mannino e Danae Eleni effettuata dall’Ambasciatore di Russia presso la Santa Sede Alexander Adveed insieme al presentatore V. Bocciarelli ed il direttore Artistico D. de Marco.

I Vincitori del Concorso Int. Musica Sacra 2021: Ester Ferraro, Aurora Faggioli, Francesca Mannino, Eleni Danae, Baldo Alexandre, Giordano Farina, Dongyeol Park, Raffaele Feo.

