Cirque du Soleil: Kurios si sposta al 2023

Gli spettacoli di Cirque du Soleil, compagnia da sempre itinerante e multietnica, previsti per la primavera 2021 e spostati al 2022, sono riprogrammati sul 2023

A causa delle restrizioni e delle regolamentazioni di viaggio attualmente previste che rendono difficoltosi e complessi gli spostamenti tra Stati, il tour europeo di Cirque du Soleil “KURIOS – Cabinet of Curiosities”, con artisti e dipendenti provenienti da oltre 25 paesi diversi, viene rinviato alla primavera del 2023. La tournée, originariamente prevista nella primavera 2021 con lo spettacolo “TOTEM” e in seguito riprogrammata al 2022 con “KURIOS”, si sposta per garantire la sicurezza delle date e degli itinerari che, considerate le attuali normative vigenti in tema di trasporti, è ora compromessa.

Cirque du Soleil Entertainment Group e i partner Show Bees e Vivo Concerti, da cui il tour italiano è prodotto, sono lieti di confermare che l’Italia rimarrà nel tour europeo di “KURIOS – Cabinet of curiosities” nel 2023.

“KURIOS” sarà presentato a Roma a partire da mercoledì 22 marzo 2023 a Tor di Quinto e si concluderà domenica 30 aprile. In seguito, lo spettacolo itinerante si sposterà a Milano da mercoledì 10 maggio 2023 a Piazzale Cuoco e terminerà domenica 25 giugno.

Cirque du Soleil dichiara: «Sappiamo che i nostri artisti non vedono l’ora di tornare in tour e non vediamo l’ora di riconnetterci con i nostri fan italiani. Tuttavia, data la situazione ancora incerta in alcuni Paesi, è sembrato più sicuro confermare nuove date per garantire il tour europeo di “KURIOS – Cabinet of curiosities” nel 2023». «Siamo orgogliosi della resilienza dei nostri artisti e dipendenti che hanno perseverato durante i periodi più difficili con i palcoscenici spenti in tutto il mondo per così tanto tempo e grato per la pazienza e la comprensione dei nostri fan. Non vediamo l’ora di vedere le luci di “KURIOS” riaccendersi! L’intervallo è finito».

“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?” “KURIOS – Cabinet of curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Sono accessibili le porte dell'”armadietto” di curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. “KURIOS – Cabinet of curiosities” è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. “KURIOS” dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web www.cirquedusoleil.com/kurios

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. I biglietti già acquistati restano disponibili per le nuove date e alle stesse modalità di fruizione.

Le richieste di rimborso, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data riportata sul biglietto acquistato e secondo le procedure riportate alla pagina https://www.ticketone.it/covid19.

Es. Chi ha acquistato un biglietto per il 4 maggio 2022 o riposizionato sul 4 maggio 2022, ha tempo per chiedere il rimborso fino al 4 giugno 2022 compreso.