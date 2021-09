Trapianti: Sanofi acquista Kadmon Holdings

Sanofi espande le attività di General Medicines: ha siglato un accordo di fusione da 1,9 miliardi di dollari con Kadmon Holdings, una società biofarmaceutica

Sanofi ha siglato un accordo di fusione da 1,9 miliardi di dollari con Kadmon Holdings, una società biofarmaceutica che sviluppa terapie per malattie con grandi bisogni medici insoddisfatti.

L’acquisizione espande le attività di General Medicines di Sanofi e sottolinea l’aggiunta di Rezurock (belumosudil) al suo portafoglio trapianti. A luglio, l’Fda ha approvato Rezurock come trattamento per la malattia del trapianto contro l’ospite cronica (cGVHD) per adulti e pazienti pediatrici dai 12 anni in su che hanno ricevuto almeno due linee di terapia sistemica ma che hanno fallito con entrambe.

Rezurock è stato approvato negli Stati Uniti a luglio per il trattamento di terza linea della malattia cronica da trapianto contro l’ospite (GVHD), e Kadmon ha lanciato il farmaco ad agosto. Una stima di diversi analisti, analizzata da Evaluate Pharma, vede le vendite raggiungere il picco di 661 milioni di dollari nel 2028, ma la società Jefferies vede un potenziale maggiore, con ricavi che al momento di picco potrebbero raggiungere 1 miliardo di dollari.

Sanofi potrebbe vedere il lato positivo al di fuori della GVHD con Rezurock, un inibitore Rock2 che si dice riequilibri il sistema immunitario. Il farmaco è in fase 2 per il disordine autoimmune della sclerosi sistemica, con uno studio a braccio singolo impostato per produrre dati entro la fine di quest’anno. Un trial controllato con placebo è anche in corso, con risultati attesi entro la fine del 2022.

Rock2 è anche coinvolto nella fibrosi, e Kadmon stava valutando Rezurock nella fibrosi polmonare idiopatica. Tuttavia, uno studio di fase 2 è stato completato quest’anno e l’IPF non è elencato tra gli sforzi della pipeline del gruppo.

La malattia cronica del trapianto contro l’ospite si sviluppa in circa il 50% dei pazienti trapiantati con cellule staminali da un donatore imparentato o da un donatore non imparentato. È diversa dalla GVHD acuta e non si verifica per i pazienti trapiantati con le proprie cellule staminali. I pazienti con diagnosi di cGVHD sono comunemente trattati a lungo termine con farmaci immunosoppressivi e il trattamento potrebbe richiedere mesi o anni.

In una dichiarazione, Sanofi ha detto che lavorerà a stretto contatto con le autorità regolatorie per garantire che coloro che soffrono di cGVHD abbiano accesso a Rezurock il più presto possibile per aumentare le loro possibilità di successo. Kadmon sta anche sviluppando il farmaco per il trattamento della sclerosi sistemica cutanea diffusa e sta attualmente supervisionando uno studio clinico di fase II sul prodotto.

“Siamo entusiasti di aggiungere il Rezurock di Kadmon al nostro consolidato portafoglio di trapianti. Le nostre dimensioni, competenze e relazioni esistenti nel settore dei trapianti creano una piattaforma ideale per realizzare il pieno potenziale di Rezurock, che risponderà ai significativi bisogni medici insoddisfatti dei pazienti con malattia cronica da trapianto contro l’ospite in tutto il mondo”, ha detto Olivier Charmeil, vicepresidente esecutivo di General Medicines di Sanofi.

La maggior parte dei trattamenti della cGVHD agiscono come immunosoppressori, ma Rezurock non si limita ad essere solo questo. È progettato per riequilibrare il sistema immunitario bloccando il percorso ROCK2 in un modo che potrebbe ridurre i sintomi di fibrosi e infiammazione. Tuttavia, la sua letteratura farmaceutica dice che ha il potenziale di essere epatotossico. I pazienti che prendono Rezurock sono, quindi, consigliati di avere i loro fegati controllati mensilmente durante il corso del trattamento. Il farmaco potrebbe anche influenzare la fertilità sia negli uomini che nelle donne.

L’acquisizione di Kadmon valuta l’azienda a circa 1,9 miliardi di dollari, e gli azionisti che si aspettano di ricevere 9,50 dollari per azione in contanti al completamento dell’affare, che è ancora in attesa del processo dovuto, delle approvazioni degli azionisti e delle approvazioni normative. Il valore delle azioni riconosciuto a Kadmon rappresenta un premio di circa 77% rispetto al valore di chiusura di martedì e del 113% in più del prezzo medio delle azioni registrato durante gli ultimi due mesi.

“Siamo entusiasti che Sanofi abbia riconosciuto il valore di Rezurock e il profondo potenziale della nostra pipeline. Sfruttando le risorse globali di Sanofi e la sua lunga esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi, Rezurock è ora ben posizionato per l’accessibilità globale, più velocemente”, ha commentato Harlan Waksal, presidente e amministratore delegato di Kadmon.

L’aggiunta di Rezurock alle attività di Sanofi rafforza il suo portafoglio di trapianti, in particolare il suo ramo di attività principale General Medicines, che è attualmente noto per due prodotti. La timoglobulina (globulina anti-timociti), un ampio agente immunosoppressivo e immunomodulante, e Mozobil (plerixafor), un mobilizzatore di cellule staminali ematopoietiche.

La timoglobulina è un agente di deplezione delle cellule T assunto come profilassi per il rigetto acuto dell’organo, mentre Mozobil è tipicamente usato come parte del trattamento del mieloma multiplo e del linfoma Non-Hodgkin. Entrambi sono registrati per le indicazioni menzionate in oltre 65 Paesi.