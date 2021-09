Pozcast è il nuovo podcast ideato da Francesco Dal Poz

Pozcast è il nuovo format ideato e condotto da Francesco Dal Poz con l’approfondimento dei diversi temi che animano i brani del suo ultimo album “Zero”

Sono online le puntate di Pozcast, il nuovo format ideato e condotto da Francesco Dal Poz. Obiettivo centrale è l’approfondimento dei diversi temi che animano i brani del suo ultimo album “Zero”, attraverso il coinvolgimento di ospiti, esperti ed amici.

Pozcast è formato da 12 episodi, ciascuno dedicato ad un diverso tema e quindi ad un diverso brano del disco. Si è partiti da forti testimonianze: in primo piano argomenti delicati ed attuali come l’anoressia, proseguendo con le difficoltà della disabilità, ospitando un artista capace di diffondere la sua visione di pittore con la sindrome di down, per poi andare a sensibilizzare su argomenti come la fragilità umana, i senzatetto, l’importanza del gioco e il coraggio di un clown in corsia, la giovinezza nel tempo ed il viaggio nel mondo.

Trova tanto spazio anche il sociale, con l’interessante storia della pasticceria Giotto di Padova, una famiglia che accoglie bambini in affido e la sensibilità di un fotografo e missionario.

La dodicesima e ultima puntata parla della morte e, nello specifico, dell’elaborazione del lutto, tramite le considerazioni e testimonianze di una psicologa specializzata nell’ambito.

Il progetto è nato alcuni mesi dopo la conclusione delle registrazioni dell’album di cui la pubblicazione è stata continuamente posticipata a causa della situazione generale legata al covid. Durante il periodo forzato di “chiusura”, Francesco ha sentito la necessità di approfondire i temi dei brani di “Zero”, decidendo così di discuterne con ospiti e amici davanti ad una telecamera e un microfono.

Questo podcast va ben oltre il semplice approfondimento dei temi che compongono “Zero”, diventando a tutti gli effetti una creatura a sé, capace di trasmettere sensibilità ed emozione, ma anche di far conoscere certi aspetti della realtà troppo spesso trascurati.

Francesco Dal Poz è un cantautore polistrumentista di Treviso. La musica lo accompagna da sempre: a 9 anni scrive le prime canzoni e passa l’adolescenza tra lo studio di registrazione e i palchi.

Ad oggi conta esibizioni in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Puglia e Sardegna, articoli in molteplici giornali e portali tra i quali Sky Tg24, Il Sole 24 Ore, Libero, TIM Gate e molti altri, interviste e passaggi radiofonici in decine di radio a livello locale e nazionale tra le quali Rai Radio 1, oltre ad essere stato ospite del programma su Rai 2 “Il Filo Rosso”, condotto da Paola Perego.

Ha condiviso il palco con Zero Assoluto, Iva Zanicchi, Ronnie Jones, Damien McFly e molti altri. Nel 2010 gli viene conferito il “Premio della Bontà” per l’impegno sociale manifestato attraverso i concerti. Le sue canzoni sono cariche di energia e positività e diventano uno spunto per riflettere sul valore della vita.