“Il Test” inaugura la stagione invernale del Martinitt

Dal 1° ottobre, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli con lo spettacolo “IL TEST” inaugurano la stagione 2021/2022 del Teatro Martinitt

La nuova stagione di risate intelligenti al Teatro Martinitt si apre con una domanda non da poco. Un esperimento sulla natura umana finisce con lo snaturare relazioni che parevano solide. Un quesito destabilizzante, al quale non può esserci una sola risposta. Quattro amici davanti a una scelta che fa cadere maschere e certezze. In scena dal 1°al 17 ottobre.

Una domanda da un milione di dollari. Anzi, da un milione di euro. Oppure “soltanto” centomila, ma subito e sicuri. Si apre con un bel quesito, di quelli che imbarazzano le coscienze, la nuova stagione di commedie –per ridere e per riflettere- al Teatro Martinitt. Quello che voleva essere un semplice test di personalità, buttato lì per gioco tra amici, si abbatte come un terremoto sui protagonisti di una commedia graffiante. Una domanda apparentemente banale, rischia di ridurre in macerie equilibri e affetti di lunga data. Un futuro (o un presente?) che fa gola, può spazzare via il passato? Non è solo la carne a essere debole, ma anche il portafoglio. Cosa preferisci? Centomila euro adesso o un milione domani? Chi non entrerebbe in crisi, davanti a una simile proposta? Qualunque sia la risposta, seppure si cerchi di dare quella giusta (se c’è), per quanto si provi a non deludere le aspettative altrui… la vera crisi arriva dopo.

IL TEST

di Jordi Vallejo, diretto da Roberto Ciufoli.

con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi. Produzione La Bilancia in collaborazione con Pipa.

Un test, tutt’altro che innocuo, apre un dibattito sulle aspettative della vita e sulla vita stessa. Hector e Paula, che non navigano nell’oro, vengono pungolati da un amico con un quesito… da un milione di euro. Lo prendono inizialmente come un gioco, ma presto la cosa si fa seria e alquanto scomoda. Calano maschere e alibi e l’io profondo di ognuno si fa largo prepotentemente tra intimi segreti, battute al vetriolo, pensieri reconditi e aspirazioni personali. Un solo punto di domanda per tanti sagaci, piccati e irriverenti punti esclamativi.

Tutti gli eventi in programma al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. E’ richiesto il Green Pass.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

Per evitare assembramenti è fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti.