Ed Sheeran annuncia le date dei concerti nel 2022

Ed Sheeran in tour nel 2022: il cantautore svela il calendario dei concerti a supporto del disco di prossima uscita

Ed Sheeran torna a girare il mondo con la sua musica. A poche settimane dall’uscita del suo nuovo disco (“=” , fuori il 29 ottobre), il cantautore annuncia il tour che lo vedrà toccare le principali città d’Europa a partire da aprile 2022.

Il calendario è stato svelato sui social dallo stesso artista ma i fan erano già in fibrillazione da ieri quando Sheeran li aveva allertati con un pre-avviso. Oggi, però, c’è anche tanta delusione per i seguaci di Sheeran geolocalizzati in Italia. In calendario, al momento, nessun concerto nel nostro Paese.

L’assenza in Italia colpa della situazione capienze?

Sicuramente ci sarà tempo per qualsiasi aggiunta ma – forse complice la situazione capienze ancora incerta, si continua a discutere sul lascia passare con Green Pass – non ci si sbilancia bloccando una o più date. Con il precedente tour, Sheeran era stato a Torino, Firenze, Roma e Milano.

Unico appuntamento più facilmente raggiungibile dallo stivale è quello di Zurigo, il 16 settembre 2022. Il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale di Ed Sheeran (QUI). I biglietti sono già in vendita come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).