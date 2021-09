Dottorati industriali: avviso aperto fino al 12 ottobre

Cnr e Confindustria promuovono dottorati industriali: manifestazioni di interesse delle imprese possibili fino al 12 ottobre

Continua la proficua collaborazione tra Cnr e Confindustria per promuovere dottorati di ricerca industriali. Nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, la collaborazione tra Confindustria e Cnr, insieme a quella degli atenei italiani, sta favorendo il finanziamento di borse di dottorati industriali di altissimo profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità, di innovazione tecnologica, di internazionalizzazione. Si prevede l’attivazione di dottorati di ricerca sia per lo svolgimento di programmi di formazione dei dipendenti di azienda già impegnati in attività di elevata qualificazione, sia per costruire percorsi di studio specifici per la crescita professionale dei giovani.

La collaborazione prevede il cofinanziamento del costo del dottorato pari al 50% sia da parte del Cnr sia da parte delle imprese coinvolte.

Fino alle ore 18 del 12 ottobre 2021 vengono raccolte le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate a cofinanziare borse di dottorato. Le candidature vengono raccolte mediante la piattaforma on-line all’indirizzo: https://www.cnr.it/bandodottinn/.

A seguire, ovvero dal 26 ottobre 2021 fino alle ore 18 del 9 novembre 2021 saranno i ricercatori del Cnr a presentare progetti per borse di dottorato industriale da bandire nell’ambito dei corsi di dottorato del XXXVIII° ciclo.

Alla pagina https://www.cnr.it/it/programmi-dottorato sono raccolte tutte le informazioni che riguardano le iniziative di dottorato attivate, ed in corso di attivazione, da parte del Cnr. Tra le informazioni disponibili si segnala l’elenco delle borse di dottorato già bandite e in via di attivazione per il XXXVII° Ciclo di Dottorato.