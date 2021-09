Disturbi spettro autistico: stop a sviluppo di bumetanide

Interrotti per scarsa efficacia in età pediatrica due studi di fase III di bumetanide per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico

Interrotti due studi di fase III di bumetanide per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico (ASD) dopo che il farmaco ha dimostrato di non essere più efficace del placebo nei pazienti pediatrici. Servier e Neurochlore hanno studiato la bumetanide in questa indicazione nell’ambito di una partnership stipulata nel 2017.

“Avevamo grandi speranze per la bumetanide, che aveva mostrato il potenziale per migliorare i sintomi principali dei bambini e degli adolescenti con autismo e la qualità della vita delle loro famiglie”, ha osservato Claude Bertrand, vicepresidente esecutivo di R&S alla Servier, aggiungendo “siamo ancora più delusi che… non esiste un trattamento farmacologico per aiutare questi bambini.” Bumetanide è un potente diuretico già venduto con il nome commerciale Bumex per trattare l’edema causato da alcune condizioni come l’insufficienza cardiaca.

I due studi in questione hanno incluso un totale di 422 bambini e adolescenti con ASD da moderato a grave, con uno che arruolava soggetti di età compresa tra due e sei anni, mentre l’altro aveva partecipanti di età compresa tra sette e 17 anni. I pazienti sono stati monitorati per sei mesi in uno studio in doppio cieco controllato con placebo, prima di essere seguiti con bumetanide per altri sei mesi. Nessuno dei criteri di efficacia, compreso l’endpoint primario della Childhood Autism Rating Scale (CARS), così come gli obiettivi secondari della Social Responsiveness Scale (SRS) e della Clinical Global Impression Scale (CGI), è stato raggiunto dopo sei mesi di trattamento.

Esplorare l’uso in sottopopolazioni

Yehezkel Ben-Ari, presidente di Neurochlore, ha definito i risultati “una grande delusione”, aggiungendo che l’azienda “analizzerà ora in dettaglio i risultati… e potenzialmente esplorerà nuovi approcci basati sull’intelligenza artificiale, che potrebbero permetterci di identificare sottopopolazioni di persone che soffrono di [ASD], per le quali la bumetanide potrebbe essere efficace”.

Gli studi non hanno evidenziato alcun problema di sicurezza inaspettato associato alla bumetanide. L’uso prolungato di bumetanide nei bambini era possibile “poiché ha molti anni di dati di sicurezza ben documentati tra [gli adulti] attraverso il suo uso per trattare l’insufficienza cardiaca, così come l’edema renale ed epatico”.

Nel decidere di perseguire il bumetanide nell’ASD, le aziende hanno notato che il farmaco agisce su alti livelli di cloruro nei neuroni, che sono osservati in alcuni disturbi del neurosviluppo come l’autismo. Hanno messo in evidenza un paio di studi a medio termine di bumetanide in circa 90 bambini che avevano prodotto “risultati promettenti” sulla base di diverse scale di valutazione dell’autismo.

Segue il fallimento del balovaptan di Roche

L’anno scorso, Roche ha abbandonato il suo candidato ASD balovaptan, noto anche come RG7314, che sperava fosse in grado di trattare la condizione modulando l’ormone vasopressina. Balovaptan aveva raggiunto la fase III di sviluppo e aveva ricevuto lo status di scoperta dalla FDA, ma i test sono stati fermati dopo un’analisi di futilità pre-pianificata.