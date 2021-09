Daniele Martone pubblica “Andata&Ritorno”

Il cantautore Daniele Martone in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il singolo “Andata&Ritorno”

Disponibile in rotazione radiofonica “ANDATA&RITORNO”, brano di DANIELE MARTONE. Il pezzo è già presente su tutte le piattaforme di streaming.

“ANDATA&RITORNO” è una canzone in cui l’autore, DANIELE MARTONE, racconta la storia d’amore tra due persone che continuano a cercarsi pur essendo ormai “distanti”, entrambi coinvolti in nuove avventure con l’intento di andare avanti. Ma, come spesso accade, il piano razionale e quello emotivo non sempre coincidono, e i due finiscono per ritrovarsi ancora una volta.

«Che sia bianco, che sia nero, che sia tra uomo e donna o tra donna e donna o uomo e uomo: l’amore ci accomuna tutti e rende uguali – spiega l’artista a proposito del nuovo brano e del significato che racchiude – Siamo capaci di fare cose straordinarie per amore e non c’è differenza in questo perché chiunque è capace di amare. L’amore è amore».

Ascolta ora “Andata&Ritorno” su Spotify.

Guarda il videoclip ufficiale su YouTube.

Biografia

Daniele Martone è un cantautore classe ‘87 dalla forte personalità emotiva. Riesce ad entrarti nel profondo toccando le parti più sensibili del cuore. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni. Il brano “Andata&Ritorno”, contenuto nel suo EP d’esordio, è disponibile anche in radio.