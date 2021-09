Cigarettes After Sex: aggiornate le date in Italia

Concerti: i Cigarettes After Sex annunciano l’aggiornamento delle date in Italia nel 2022. Saranno a Roma e Bologna

I Cigarettes After Sex annunciano l’aggiornamento delle date in Italia nel 2022. Saranno a Roma e Bologna. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 – ROMA @ ROCK IN ROMA | IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022 – BOLOGNA @ SEQUOIE MUSIC PARK | PARCO DELLE CASERME ROSSE

I Cigarettes After Sex sono un gruppo ambient pop americano fondato nel 2008 a El Paso, Texas, e guidato dal cantante Greg Gonzalez. Il loro stile inconfondibile accompagnato da atmosfere oniriche e da una voce androgina, li hanno contraddistinti nel panorama indie musicale. Il primo EP della band, I., è stato rilasciato nel 2012, ottenendo un ampio successo con la canzone “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”. Successivamente vennero rilasciati altri singoli come: Affection, K e Apocalypse, questi ultimi due contenuti nel loro album omonimo di debutto pubblicato il 9 giugno 2017.

Nel 2019 annunciano il loro secondo album Cry, registrato durante una serie di sessioni notturne in una villa sull’isola spagnola di Maiorca. “Il sound di questo album è legato a questo posto” afferma Gonzalez. “Fondamentalmente vedo questo album come un film. Girato in questo posto esotico ed incredibile, il video mette insieme tutti questi personaggi e queste scene diverse fra loro, ma alla fine tratta di amore, bellezza e sessualità. È un racconto molto personale di cosa significano queste cose per me.” Il 26 maggio 2020 ritornano con il singolo You’re All I Want registrato nell’estate del 2017 durante le sessioni di Cry.

