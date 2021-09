Bilancio positivo per Vicenzaoro 2021

Bilancio soddisfacente per Vicenzaoro September 2021 che si è concluso totalizzando l’80% delle visite registrate nell’edizione 2019

Vicenzaoro September 2021 si è concluso totalizzando l’80% delle visite registrate nell’edizione 2019. Lo conferma la nota stampa di Ieg – Italian Exhibition Group, a cui fa capo la manifestazione, che ricorda come alla fiera abbiano preso parte oltre 800 aziende.

“L’affluenza internazionale di buyers e visitatori provenienti dall’estero – prosegue la nota – ha superato il 30% del totale: per il 77% dall’Europa, con in testa Spagna, Germania, Francia, il 7% dal Middle East e arrivi anche da Stati Uniti, Russia e Nord Africa”. I Paesi rappresentati dai visitatori esteri di Vicenzaoro in questa edizione di ripartenza sono stati 108.

La fiera si posiziona quale motore di ripresa del business nel mondo per un comparto che, in Italia, impegna 30mila addetti per oltre 7mila aziende e che muove un export pari a 8 miliardi di euro. Due le manifestazioni in contemporanea a Vicenzaoro e nello stesso quartiere fieristico: T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello; e VoVintage (11-13 settembre), alla sua seconda edizione e aperta al pubblico di collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage.

Come aveva sottolineato nel suo messaggio augurale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio: “Il comparto orafo-gioielliero non si è mai fermato, dal momento che ha saputo innovare per rispondere ai cambiamenti in atto e le fiere ad esso collegate hanno dimostrato flessibilità e capacità di visione, scegliendo di ripartire in maniera sinergica”.

L’edizione settembrina della manifestazione ha visto il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE. Compatta la presenza delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale, CIBJO – Confederazione Mondiale della Gioielleria.

Ieg dà ora appuntamento a tutta la community a Vicenzaoro January 2022, dal 21 al 26 gennaio, il primo evento del calendario fieristico internazionale dell’anno per il settore.