Arriva “Flop”, il nuovo album di Salmo

Sono passati quasi tre anni da “Playlist”, l’ultimo lavoro in studio di Salmo. Progetto che ha collezionato record su record e lanciato pezzi ormai storici nella produzione del rapper. Ora l’artista sardo – reduce da un’estate di polemiche – annuncia il suo nuovo disco. Uscirà il primo ottobre “Flop”, non di certo quello che si augura ma un concept album che racconta la paura più grande di ogni artista: ovvero quella del fallimento.

È arrivato l’annuncio della nuova pubblicazione ed è stato pieno di dettagli. Salmo ha svelato la cover e la tracklist. È un Salmo in lacrime quello che si presenta nell’immagine scelta come copertina, anticipazione del mood scelto dal rapper per i suoi inediti.

Diciassette, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le tracce che si divincolano in commenti su un mondo dominato da materialismo e capitalismo, in cui contano la ricerca della perfezione e della fama a tutti costi, in cui tutto si misura sulla base di like e numeri. “Flop” viene descritto come “una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita”.

ANTIPATICO MI SENTO BENE CRIMINALE GHIGLIOTTINA IN TRAPPOLA LA CHIAVE KUMITE CHE NE SO YHWH HELLVISBACK2 A DIO FUORI DI TESTA MARLA L’ANGELO CADUTO VIVO FLOP ALDO RITMO

“Flop” è disponibile in pre-save e pre-add digitale e in pre-order nelle versioni cd, vinile quadruplo serigrafato (deluxe version, esclusiva Sony Music Store) e doppio LP colorato rosso trasparente (timbrato a mano, esclusiva Amazon), trasparente (esclusiva IBS) e giallo trasparente (esclusiva Discoteca Laziale).