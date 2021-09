“Varenne” è il nuovo singolo dei McKenzie

Si intitola “Varenne” il nuovo singolo dei McKenzie estratto dall’album “Zooloft”: il brano è disponibile sulle piattaforme streaming e in radio

Disponibile in rotazione radiofonica “VARENNE”, brano estratto da “ZOOLOFT” (Blackcandy Produzioni/Believe), nuovo album dei MCKENZIE già presente su tutte le piattaforme di streaming.

Un battito di mani per simboleggiare il trotto, una batteria percussiva per ricordare il galoppo e i violini di Nicola Manzan per simboleggiare la tensione di una vita travagliata com’è stata quella del campione Varenne – a cui deve il titolo questa canzone dei McKenzie -, com’è quella di tanti uomini e tante donne considerati già dei perdenti dalla nostra società occidentale. Persone, individui, esseri umani che vagano da un “padrone” a un altro nella speranza di trovare l’occasione giusta, il riscatto da una vita dal sapore amaro che non hanno scelto. “Varenne” fa parte di “Zooloft”, album di otto tracce pubblicato dai McKenzie ad agosto.

Spiega la band a proposito del nuovo progetto discografico: «Ogni brano di questo disco è per noi un singolo perché racconta una storia diversa e quindi singolare nella sua specificità. Quello però che spesso ci spinge a scegliere un brano piuttosto che un altro è l’istinto nel suonarlo, nell’immediatezza del trasporto che arriva già dal primo riff composto e dalle prime bozze. Con “Varenne” ci sentiamo un tutt’uno con la canzone, con la storia che racconta, con noi stessi: ci divertiamo tanto a suonarlo e allo stesso tempo siamo fieri di ciò che abbiamo creato».

Di seguito la tracklist di “Zooloft”: “Zooloft”, “Varenne”, “Cavallette”, “Rosa m”, “Medusa”, “Cocorita”, “Avvoltoi”, “Murene”.

Biografia

I McKenzie pubblicano il loro primo EP nel gennaio del 2016: Internazionale, Arezzo Wave Love Festival, Italian Party, Color Fest e in giro per l’Italia da Nord a Sud. Successivamente, l’album “Falena” è stato registrato al Monopattino Recording Studio, masterizzato da Giulio Ragno Favero e pubblicato il 16 novembre 2018 per Blackcandy Records, edizioni Warner Chappell Music Italiana e distribuzione Believe. I McKenzie suonano sui palchi dei Bad Religion, Corrosion Of Conformity, A Perfect Circle e Mc5, Cloud Nothings, Punkreas e in tour per l’Italia in tutto il 2019. Il 24 giugno 2019 pubblicano di “È Aria” di Umberto Palazzo e “il Santo Niente” con Umberto Palazzo. Dopo un tour di oltre trenta date a sostegno dell’album Falena e lo stop a causa della pandemia, ritornano con un primo singolo in uscita a primavera 2021, “MEDUSA”, ed un nuovo disco nell’estate 2021 “ZOOLOFT” (Blackcandy Produzioni). Registrato al GRS STUDIO in presa diretta da Lorenzo Buzzigoli e missato da Carlo Scali. “Varenne”, brano estratto dal nuovo album, è in rotazione radiofonica.