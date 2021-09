The Pineapple Thief presentano il nuovo video live di “Wretched Soul”: intanto variano le date italiane dei concerti

Dopo l’annuncio della loro prossima uscita multiformato prevista per il 22 ottobre su Kscope, il loro straordinario evento live filmato all’inizio di quest’anno Nothing But The Truth, i Pineapple Thief presentano il video della performance di “Wretched Soul”, un brano originariamente apparso sul loro album del 2005 10 Stories Down.

Bruce Soord afferma: “Alla fine dell’anno scorso, Gavin stava cercando nel nostro repertorio brani da portare nel nuovo set dal vivo. Quando ha sentito ‘Wretched Soul’ mi ha detto quanto gli piaceva e che voleva rielaborarla portando le sue idee ritmiche e di arrangiamento. Nel breve documentario ‘dietro le tracce’ incluso in ‘Nothing But The Truth’ , Gavin spiega proprio il suo intervento. Mi piace molto quello che ha portato alla canzone e la nuova vita che le ha dato. È anche molto divertente da suonarla dal vivo”.

Il singolo “Wretched Soul” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e come download istantaneo con i preordini digitali.

Nothing But The Truth cattura The Pineapple Thief nel loro massimo splendore, interpretando canzoni del loro celebrato repertorio, incluse, per la prima volta dal vivo, canzoni da Versions Of The Truth e sarà pubblicato il 22 ottobre nei seguenti formati, con pre-ordine disponibile QUI.

Il Deluxe 4 disc hardback book e la Blu Ray Edition contengono:

DISC 1: Blu-ray (Audio – Hi-res Stereo/DTS-HD MA 5.1/Dolby Atmos)

DISC 2: DVD (Audio – Hi-res Stereo/DTS 5.1)

I dischi blu ray e DVD presentano l’intera performance più un’opzione “drumcam” dedicata a Gavin Harrison

Include 4 canzoni bonus non viste nell’evento in streaming

4 video musicali “Demons”, “Break it All”, “Versions Of The Truth” e “Driving Like Maniacs” tutti con mix Dolby atmos.

6 corti della band

Libro cartonato di 60 pagine contenente testi, foto esclusive della performance e molto altro

DISC 3: CD ONE (audio)

DISC 4: CD TWO (audio)

Doppio CD/Doppio LP gatefold su vinile (audio).

Il tour britannico ed europeo della band inizierà il 5 ottobre 2021, con ospite speciale il cantautore canadese Alex Henri Foster (www.facebook.com/alexhenryfosterofficial). Per per i biglietti vedere il sito web della band, queste sono le date confermate e aggiornate, comprese le tre date in Italia tutte concentrate a febbraio 2022:

Ottobre 5 The Button Factory (Dublin, Ireland)

Ottobre 6 Saint Luke’s (Glasgow, United Kingdom)

Ottobre 7 O2 Ritz Manchester (Manchester, United Kingdom)

Ottobre 9 Paradiso (Amsterdam, Netherlands)

Ottobre 10 Fabrik (Hamburg, Germany)

Ottobre 12 Klub Stodoła (Warsaw, Poland)

Ottobre 14 Klub STUDIO (Kraków, Poland)

Ottobre 15 A38 Hajó (Budapest, Hungary)

Ottobre 16 Technikum (München, Germany)

Ottobre 17 Konzertfabrik Z7 & Mini Z7 (Pratteln, Switzerland)

Ottobre 19 Im Wizemann (Stuttgart, Germany)

Ottobre 20 CCO (Villeurbanne, France)

Ottobre 23 Élysée MontMarzotre (Paris, France)

Ottobre 26 KUZ Kulturzentrum Mainz (Mainz, Germany)

Ottobre 27 Ancienne Belgique (Brussels, Belgium)

Ottobre 28 Laiterie (Strasbourg, France)

Ottobre 29 Carlswerk Victoria (Köln, Germany)

Ottobre 30 O2 Empire Shepherds Bush (London, United Kingdom)

Novembre 5 O2 Academy Bristol (Bristol, United Kingdom)

Febbraio 4 Dorock XL (Istanbul, Turkey)

Febbraio 5 6:45 Kaybedenler Kulübü (Ankara, Turkey)

Febbraio 23 Live Club (Trezzo Sull’adda Mi, Italy)

Febbraio 24 New Age Club (Roncade, Italy)

Febbraio 25 Auditorium Parco della Musica (Roma, Italy)

Marzo 1 Sala La Nau (Barcelona, Spain)

Marzo 2 Sala Caracol (Madrid, Spain)

Marzo 11 Tante-JU (Dresden, Germany)

Marzo 12 Szene (Wien, Austria)

Marzo 13 Majestic Music Club (Bratislava I, Slovakia)

Marzo 15 Brick House/Staré koupelny (Ostrava-město, Czechia)

Marzo 17 Kesselhaus (Berlin, Germany)

Marzo 18 Amager Bio (Copenhagen, DenMarzok)

Marzo 20 Høvleriet (Haugesund, Norway)

Marzo 21 Pustervik (Göteborg, Sweden)

Marzo 22 Rockefeller Music Hall (Oslo, Norway)

Marzo 23 Nalen (Stockholm, Sweden)

Marzo 25 Olympia-kortteli (Tampere, Finland)

Marzo 26 Tavastia Club (Helsinki, Finland)